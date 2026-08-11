La desafiante frase del goleador de Belgrano al presidente del club que lo comparó con Haaland ante el interés de Boca

Guardar

Luego de la victoria de Belgrano de Córdoba 2-0 ante Banfield por la fecha 4 de la Zona B del Torneo Clausura, una de las figuras del partido se expresó ante los micrófonos sobre una situación que lo incomodó. Lucas Passerini, autor del primer gol del Pirata, reconoció que la declaración que realizó el presidente del club, Luis Fabián Artime, al decir que el delantero era el Erling Haaland de la Argentina, no le gustó.

“Llevo tres años acá en el club. El cariño que me tiene el Luifa (Artime) me lo ha hecho saber, pero bueno, creo que fue una declaración que a mí no me gustó porque no me siento así. Si para él soy Haaland, entonces, tengo que cobrar como él también, ¿no? Es un cariño y un aprecio que me tiene él. Él piensa eso, tenemos diferencias, pero bueno, yo estoy entrenando siempre. No falté a un entrenamiento, estoy a disposición del cuerpo técnico, quien es el que decide después quién juega y quién no", dijo Passerini a ESPN tras el encuentro en el estadio Florencio Sola.

PUBLICIDAD

El goleador de Belgrano, que lleva 21 tantos convertidos desde su llegada en 2023, lanzó una desafiante frase dirigida al presidente del club en medio del rumor por el posible interés de Boca Juniors en contratar a un centro atacante a raíz de la salida de Edinson Cavani y la lesión de Adam Bareiro. “Quedan 48 horas de libro de pases, nosotros mañana ya no escuchamos más nada. No puedo salir a buscar en el último día un 9, esa es la realidad”, dijo Artime en ESPN el pasado 28 de julio.

*Las declaraciones de Artime comparando a Passerini con Haaland

El nombre de Lucas Passerini, delantero de 32 años, apareció como alternativa para un Boca que necesita reforzarse en ese puesto y que, hasta ahora, no logró avanzar por otras opciones que habían sonado en la Ribera como David Romero, de Tigre, y Luciano Gondou, de CSKA Moscú. Esas gestiones no prosperaron y la búsqueda se direccionó en otro delantero como el ecuatoriano Enner Valencia.

PUBLICIDAD

Luego, Artime explicó que Belgrano acaba de comprar un 15% adicional del pase del ex delantero de Unión La Calera, y que ahora posee el 65% de la ficha. El club chileno conserva el 25% y el 10% restante pertenece al propio jugador. “No hubo ofertas formales, lo que se dice es lo que sale en la prensa. El mejor refuerzo de Belgrano es mantener el plantel. Si se tiene que ir algún jugador, la oferta tiene que ser muy pero muy satisfactoria”, sostuvo el dirigente.

Lucas Passerini, goleador de Belgrano que estuvo en la mira de Boca Juniors

El presidente también vinculó cualquier eventual salida con la necesidad de conseguir un reemplazo inmediato del mismo nivel. “Me tiene que alcanzar para darme vuelta, conseguir un jugador del nivel de Lucas Passerini y que me quede plata, si no, no es negocio”, afirmó al descartar una venta apurada. “Hoy Passerini es el Haaland sudamericano. Yo no puedo regalar a Passerini ni al Uvita (Fernández) porque me tengo que dar vuelta a buscar otro delantero y eso es una incertidumbre”, declaró.

PUBLICIDAD

“Por más que digan que Lucas tiene 32 años, los delanteros maduran a los 30. Él está hace muchos años acá con nosotros, sabe lo que es Belgrano, nos conocemos todos y los delanteros de un equipo campeón tienen un valor”, señaló. Sobre el cierre de la entrevista, el presidente de Belgrano volvió a insistir en que, por ahora, todo se mueve en el terreno de las versiones. “Hoy todo es informal, es lo que se dice y se escucha. A lo mejor un representante que quiere elevar la cotización del jugador o el chicaneo de picamos acá, pero vamos por otro… eso es mucho del fútbol, siempre es así. Yo necesito algo formal y lo analizaremos”, cerró.