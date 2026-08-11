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República Dominicana: casi medio millón de niños y adolescentes podrían quedar sin aula por déficit educativo

El informe del sindicato docente señala, además, que el 57.7% de los planteles presenta filtraciones y el 56.0% grietas o roturas, datos que se registran en un contexto donde la capacidad instalada enfrenta una demanda elevada antes del inicio del ciclo escolar

Interior de un salón de clases limpio y vacío en República Dominicana con paredes bicolor, pupitres de madera y metal, una pizarra y la bandera dominicana.
El año escolar 2026-2027 en República Dominicana inicia con un déficit de 7,000 aulas, según la ADP. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El inicio del año escolar 2026-2027 en República Dominicana presenta diversos retos vinculados a la infraestructura y la cobertura educativa. La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) señaló que 153,000 niños de tres años podrían no contar con cupo en el nivel inicial debido a la falta de 7,000 aulas.

Además, el déficit impactaría a más de 321,000 estudiantes de otros niveles, según estimaciones del gremio, lo que genera preocupación a pocos días del comienzo del ciclo escolar.

El informe “Condiciones de Finalización del Año Escolar 2026-2027”, citado por Listín Diario, indica que más del 82.0% de las escuelas no dispone de mantenimiento escolar regular.

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Asimismo, el 57.7% de los planteles presenta filtraciones y el 56.0% registra grietas o roturas en su infraestructura. Estos datos reflejan condiciones que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades educativas.

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, explicó que, en algunos centros, la falta de aulas ha llevado a recibir hasta 35 niños en salones diseñados para 20 estudiantes.

Según sus palabras, esta medida busca evitar que más alumnos queden fuera del sistema. Hidalgo también comentó que en municipios como Higüey la demanda de cupos es especialmente alta en relación con la capacidad instalada de los planteles.

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Tres niños de espalda, con uniformes escolares azules, comen en una mesa; la niña del centro tiene trenzas con lazos blancos. Uno de los niños sostiene pollo.
La ADP advirtió que 153,000 niños de tres años podrían quedar sin cupo en el nivel inicial por la falta de aulas en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Hidalgo, cada año aumenta la cantidad de estudiantes que ingresan al sistema educativo y la construcción de nuevas escuelas, aunque relevante, no ha alcanzado el ritmo necesario para equiparar esa demanda.

El dirigente mencionó que, según cálculos del gremio, el gobierno habría entregado entre 100 y 200 escuelas en seis años, una cifra que, en el contexto del crecimiento de la matrícula, no cubre la totalidad de los requerimientos actuales.

El déficit de aulas afecta a distintos niveles

La ADP detalla que la falta de aulas repercute no solo en el nivel inicial, sino también en los grados superiores. Para el ciclo 2026-2027, el gremio calcula que faltarían espacios para 153,000 niños de tres años y para más de 321,000 estudiantes de otros niveles.

Esta situación se traduce, según la organización, en la necesidad de al menos 7,000 aulas nuevas solo para cubrir la demanda del nivel inicial.

El secretario de Investigación y Estadística de la ADP, Ángel Cuello, sostuvo que una educación personalizada requiere grupos de alrededor de 20 estudiantes por aula.

Explicó que esta proporción está asociada al modelo Montessori y a la posibilidad de dar seguimiento individual al trabajo de cada alumno. Cuello señaló que los colegios privados suelen adoptar este límite para favorecer la atención personalizada.

Infraestructura y servicios en los planteles

El informe del gremio también expone carencias en los servicios básicos de las escuelas. El 45.0% de los centros reporta acceso a agua durante al menos cinco días a la semana.

Por su parte, el 19.0% de los inodoros y el 23.0% de los lavamanos no disponen de agua, mientras que el 22.0% de las cocinas carece de agua corriente.

Según lo informado por Listín Diario, Cuello mencionó que el abastecimiento de agua mejoró un 7.0% respecto al ciclo anterior, pero consideró que la situación todavía requiere atención. Indicó que en algunos centros, docentes y alumnos deben utilizar los baños de viviendas cercanas ante la falta de agua en la escuela. También afirmó que el agua es necesaria para la limpieza y la higienización de los estudiantes.

El déficit de cobertura educativa también afectaría a más de 321,000 estudiantes de otros niveles en República Dominicana. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)
El déficit de cobertura educativa también afectaría a más de 321,000 estudiantes de otros niveles en República Dominicana. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)

El documento reporta además un déficit de butacas del 36.6% y deficiencias en escaleras y barandales en el 9.5% de los centros evaluados. Según la directiva de la ADP, estas condiciones, sumadas al deterioro físico de los planteles, podrían afectar la seguridad de estudiantes, docentes y personal.

La organización recordó que en 2020 el Ministerio de Educación tenía 10,700 aulas en proceso de construcción y que, seis años después, solo se ha concluido el 48.5% de esas obras.

Fotografías presentadas por el gremio muestran centros educativos con grietas, fisuras, filtraciones y desgaste en las paredes, además de acumulación de agua. La ADP señala que estos problemas todavía no han sido resueltos.

Frente a este panorama, la ADP solicitó a la Dirección de Infraestructura Escolar la realización de un levantamiento nacional para identificar y corregir deficiencias antes del inicio del año escolar 2026-2027.

La organización considera que atender estos aspectos contribuiría a garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las clases.

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