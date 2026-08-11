Ronaldinho quiere comprar un histórico club europeo: la millonaria cifra que ofertó

Ronaldinho ofertó para hacerse cargo de un histórico equipo francés (Reuters/Caean Couto)

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Ronaldinho irrumpe en la disputa por el AS Mónaco con una oferta respaldada por Clayton Sport, un fondo de inversión con sede en Andorra, según informó L’Équipe. La propuesta del ex futbolista brasileño llega en el momento más delicado para el club del Principado, que pelea por su supervivencia en la primera división del básquet francés tras uno de los veranos más turbulentos de su historia reciente.

El lunes por la noche, el director ejecutivo del club, Oleksiy Yefimov, recibió en su correo electrónico una carta de intención firmada por Ronaldinho y Clayton Sport para hacerse con el control de la entidad. La oferta tomó por sorpresa a la dirección, que horas antes había transmitido optimismo respecto al avance de las negociaciones con el hasta entonces único candidato sobre la mesa: el grupo Helen Holdings, liderado por el ex jugador de la NBA y All-Star Jamal Mashburn.

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La propuesta de Ronaldinho y Clayton Sport contempla saldar la deuda de 2,5 millones de euros contraída con la Euroliga, aportar una garantía bancaria de 5 millones de euros —cifra exigida por el DNCCG (Dirección Nacional de Consejo y Control de Gestión de los Clubes Profesionales), el organismo regulador financiero de la Ligue Nationale de Basket— y sostener el proyecto con una inversión aproximada de 10 millones de euros por temporada durante un período de entre tres y cinco años. El plan también reserva un papel de peso para el propio Ronaldinho dentro de la estructura del club, aunque L’Équipe no precisó en qué consistiría esa función.

Ronaldinho hizo una oferta para hacerse cargo del AS Mónaco de básquet (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

La crisis del AS Mónaco se desencadenó el pasado 3 de julio, cuando el DNCCG le negó la inscripción en las competiciones profesionales para la temporada 2026-2027 por considerar insuficientes las garantías económicas del club. Las deudas acumuladas ascienden a 24 millones de euros, entre los que se cuentan 8 millones de euros en pasivos registrados a finales de junio y los 16 millones aportados por el Principado para que el club pudiera completar la temporada anterior. A eso se suma la exclusión de la Euroliga, competición en la que el club había participado durante los últimos cinco años y en cuya edición 2025-2026 llegó a los cuartos de final antes de caer ante el Olympiakos.

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El trasfondo financiero del club también incluye la salida de su propietario y principal mecenas desde 2022, el empresario ruso Aleksej Fedoricsev, quien habría acordado transferir sus acciones como parte del proceso de reestructuración. Bajo su gestión, el presupuesto del club llegó a superar los 38 millones de euros en la temporada 2025-2026, cifra que cualquier nuevo propietario deberá reducir de forma drástica: el plan de Mashburn proyectaba operar con apenas 12,5 millones de euros anuales.

El grupo de Mashburn, que llegó a presentar una garantía bancaria de 7 millones de euros ante la Cámara de Apelación de la Federación Francesa de Baloncesto (FFBB), vio rechazada su solicitud el 1 de agosto por incumplimiento de los plazos reglamentarios. Desde entonces, las negociaciones continuaron y el club confirmó el lunes que las conversaciones con Helen Holdings habían alcanzado un punto de avance considerable, con todas las partes cerca de un acuerdo. El AS Mónaco tiene hasta el 18 de agosto para presentar su documentación ante el CNOSF (Comité Nacional Olímpico y Deportivo Francés), la vía de apelación que el club planea utilizar para intentar revertir su exclusión de la Betclic Élite.

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