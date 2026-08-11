El 60% de los hombres evitó acercarse a una mujer por miedo a incomodarla: qué dice un estudio sobre los nuevos vínculos

Un estudio de Reyes-Filadoro sobre jóvenes de 18 a 35 años analizó las relaciones, los roles de género y las nuevas masculinidades en Argentina

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Los jóvenes argentinos mantienen un fuerte deseo de formar una familia, pero encuentran cada vez más dificultades para construir vínculos de pareja estables. Esa es una de las principales conclusiones de un estudio realizado por Reyes-Filadoro entre hombres y mujeres de 18 a 35 años, que analizó las relaciones, los roles de género y las nuevas formas de masculinidad.

Los resultados fueron presentados en Infobae a la Tarde por Hernán Reyes, socio fundador de la consultora y coautor de la investigación. Según explicó, el 81% de los jóvenes encuestados manifestó que quiere formar una familia, aunque casi el 60% de los solteros considera que encontrar a alguien con quien construir ese proyecto de vida es difícil o casi imposible.

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El relevamiento identifica distintos factores detrás de esa percepción. La influencia de las redes sociales y las aplicaciones de citas, la incertidumbre económica y laboral y la persistencia de determinados mandatos de género aparecen entre los elementos que complejizan el encuentro entre hombres y mujeres. A eso se suma una creciente dificultad para interpretar qué esperan unos de otros en las relaciones.

El 81% de los jóvenes quiere formar una familia, pero casi seis de cada diez solteros considera difícil encontrar pareja para ese proyecto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las redes sociales y la lógica de la comparación

Más de la mitad de los encuestados considera que las redes sociales complicaron el vínculo entre hombres y mujeres. Para Reyes, aunque las plataformas digitales ampliaron las posibilidades de conocer personas, también introdujeron nuevas fuentes de ansiedad y comparación.

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“Las redes ayudan a conectar, pero eso no se traduce en un vínculo profundo. Generan mucha ansiedad, sobre todo por el tema de las comparaciones”, explicó durante el programa. En los grupos focales realizados para la investigación, los participantes también señalaron el impacto de esa exposición permanente: compararse con otras personas afecta la autoestima y puede profundizar la ansiedad.

La dinámica también alcanza a las aplicaciones de citas, donde la posibilidad de acceder de manera permanente a nuevos perfiles puede instalar la sensación de que siempre existe una alternativa mejor. Paula Guardia Bourdin planteó que esa lógica transforma la búsqueda de pareja en una suerte de lista de requisitos: “Es como si tuvieras que llenar el changuito con cualidades y nunca alcanza”.

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El relevamiento también registra una experiencia particularmente conflictiva para las mujeres en el entorno digital. Guardia Bourdin sostuvo que las redes se convirtieron en “un territorio rehostil para las mujeres” y señaló la frecuencia con la que determinadas figuras femeninas quedan expuestas a campañas de críticas y ataques masivos.

Las redes sociales y las aplicaciones de citas complicaron los vínculos de pareja al ampliar la ansiedad, la comparación y la sensación de que siempre existe una opción mejor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hombres y mujeres frente a nuevos mandatos

Las tensiones también aparecen en la manera en que hombres y mujeres perciben los roles que deberían asumir en las relaciones actuales.

Entre las mujeres, el 72% manifestó sentirse exigida por una multiplicidad de mandatos, entre ellos alcanzar el éxito profesional y, al mismo tiempo, responder a las expectativas vinculadas con la maternidad. En ese contexto, el dilema entre carrera y maternidad mantiene una fuerte presencia en las conversaciones digitales y convive con la difusión de modelos como el de la denominada trad wife, que reivindica un esquema tradicional de pareja y familia.

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Entre los hombres, en tanto, predomina la sensación de no saber con claridad qué se espera de ellos. El 68% aseguró no tener definido cuál debería ser su rol, mientras que el 65% consideró que necesita alcanzar estabilidad económica para ser valorado por las mujeres.

Reyes vinculó esa percepción con los cambios en el mercado laboral y en los modelos tradicionales de masculinidad. “Muchos hombres se encuentran con que los atributos que antes eran valorados, como la fuerza, ya no tienen peso en el mercado laboral. Esto genera desorientación y amplía la brecha de género”, explicó.

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El 72% de las mujeres dijo sentirse exigida por mandatos que combinan éxito profesional, maternidad y expectativas sobre la pareja y la familia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los datos más significativos aparece justamente en el terreno del acercamiento entre hombres y mujeres: el 60% de los hombres afirmó haber evitado acercarse a una mujer por miedo a incomodarla o a ser malinterpretado. El resultado expone hasta qué punto la incertidumbre sobre las reglas de interacción también puede convertirse en un obstáculo para iniciar un vínculo.

La distancia frente al feminismo

Las diferencias entre ambos grupos también aparecen en la percepción del feminismo. El 44% de los hombres encuestados considera que representa un ataque desmedido hacia ellos, una opinión compartida por el 19% de las mujeres.

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El resultado refleja una de las tensiones que atraviesan las relaciones entre hombres y mujeres: mientras una parte de las mujeres percibe una presión creciente para compatibilizar distintas expectativas personales y profesionales, una proporción significativa de los hombres expresa desconcierto frente a la transformación de los modelos tradicionales de masculinidad.

La economía también condiciona los proyectos de pareja

A las transformaciones culturales se suma un factor material. Reyes remarcó que las dificultades para construir una pareja y proyectar una familia no pueden analizarse al margen de la situación económica.

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“No podemos separar la situación económica de los vínculos. No tener trabajo, no poder independizarse, no llegar a fin de mes, son factores determinantes. La estabilidad se volvió la excepción”, sostuvo.

El 60% de los hombres evitó acercarse a una mujer por miedo a incomodarla o a ser malinterpretado en las nuevas reglas de interacción (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dificultad para acceder a una vivienda y la pérdida del poder adquisitivo también condicionan decisiones vinculadas con la maternidad y la paternidad. La incertidumbre sobre el futuro puede llevar a postergar proyectos que, en otro contexto, formarían parte de una planificación más inmediata.

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Reyes también relacionó esta transformación con los cambios en el mercado laboral. Según explicó, el pasaje de una economía centrada históricamente en la industria hacia otra con mayor peso del sector servicios favoreció la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, pero al mismo tiempo dejó a muchos hombres sin el esquema de estabilidad económica que tradicionalmente había funcionado como uno de los pilares de su identidad social.

Los resultados de la investigación muestran así una paradoja: el deseo de formar una pareja y una familia continúa presente entre los jóvenes, pero las condiciones para concretarlo se volvieron más complejas. La incertidumbre económica, las nuevas expectativas sobre los roles de género y una interacción cada vez más mediada por las redes sociales configuran un escenario en el que hombres y mujeres buscan relacionarse, pero encuentran más dificultades para interpretar al otro y construir vínculos duraderos.

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