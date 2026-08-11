El influencer que hizo viral a Tim Payne le hizo una particular propuesta al Pollo Vignolo para “jugar en Primera”: la respuesta del conductor

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Valentín Scarsini es uno de los influencers argentinos de la nueva generación que han irrumpido con más fuerza en el universo de las redes sociales, aunque es más conocido por su apodo: Scarso. Esta personalidad de Internet protagonizó uno de los fenómenos virales del año, luego de realizar una campaña para que sigan a Tim Payne en Instagram y el jugador de Nueva Zelanda pasó a tener 4.715 seguidores a más de 5,4 millones. Y ahora avanzó con una nueva idea para que el conductor de ESPN, Sebastián Vignolo, juegue un partido en el primer equipo de un club, ya que jugó en Inferiores, pero nunca debutó en el plantel principal de una institución.

La historia se dio a conocer durante la emisión del ciclo F90, que contó con la invitación de Scarsini . Él explicó la semilla que dio origen a su intención de que el Pollo pueda vestir la camiseta del Real Montevideo, de la Cuarta División de Uruguay. “Nosotros nos vemos en el Mundial, previo a Argentina-Inglaterra. Grabamos algo y vos ¿qué me decís?“, lo interrogó el joven y el hombre de 51 años no ocultó el pedido: “Que me haga jugar en Primera”.

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Y Scarso continuó con su relato: “Y yo te digo: ‘algo podemos hacer’. En este tiempo, terminó el Mundial, estaba tranquilo, te tenía en carpeta y empecé a pensar cómo podía hacer para que el Pollo pueda jugar en algún lado. Mientras tanto, vos no tenías ni idea que yo estaba preparando esto, fue todo oculto. Te lo iba a acercar, pero más tarde. Con esto de la creación de contenido, uno va teniendo muchos amigos y conocidos en la vida, y un gran amigo mío llamado Pedro, tiene un club en la Cuarta División de Uruguay, que se llama Real Montevideo. Yo le conté de la situación y él me dijo: ‘Si el Pollo quiere...’”.

La institución localizada en la capital charrúa de Montevideo comenzará a finales de este mes su participación en la Divisional D, cuarto escalón en el sistema de ligas en Uruguay, por detrás de la Liga AUF, Segunda División Profesional y Primera Divisional C. “Podés jugar más de un partido, pero un partido te lo ofrezco en vivo para que puedas jugar un partido de fútbol profesional. Sería un partido oficial”, le aseguró Valentín Scarsini a Sebastián Vignolo, quien contemplaba la propuesta con un gesto de sorpresa.

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Ante esto, uno de los panelistas Federico Negro Bulos subrayó que se trataba de un encuentro “oficial” y Vignolo le hizo una broma: “Sí, Negro. Oficial. ¿Qué te pensás? Sé pegarle...“. En este sentido, Scarsini no lo apuró para cristalizar la idea en realidad: “Esto es cuando vos quieras, pero preparate un poco. La liga empieza a fin de este mes. Esto es 100% real”. La primera fecha de Real Montevideo será ante Deportivo Melilla.

Sebastián Pollo Vignolo comenzó a seguir las redes de Real Montevideo

Esta institución tiene pocos años de vida, aunque se está haciendo un lugar en el público joven porque posee más de 10.000 seguidores en Instagram y más de 2.000 en TikTok. Su actual entrenador es Jorge Martínez. Ante esta posibilidad, se escucharon algunas opiniones en el piso del programa y Sebastián Vignolo chicaneó en tono de humor a sus compañeros: “No me está invitando a ningún country como juegan ustedes”.

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Acto seguido, el analista Diego Latorre se sumó al debate con una pregunta para el influencer: “¿Vos lo viste como jugador? ¿No le da para la Segunda?”.

Y Scarso brindó un panorama sobre la entidad que viene de perder la final por el ascenso en la temporada pasada, pero vendió jugadores a la Segunda de Uruguay. “Es un club de verdad”, resumió para darle veracidad a su narración. Valentín tiene un vínculo previo con Real Montevideo porque fue mánager por una semana antes del inicio de la Divisional D de 2025: “Yo fiché jugadores. Y esos jugadores llegaron a la final del ascenso. Yo solo no podía, tenía un equipo, fuimos viendo a un brasileño, a un canadiense... Fuimos trayendo y el brasileño salió goleador”.

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Por último, Sebastián Vignolo aceptó el desafío para ponerse en forma y cumplir su sueño: “Está hablando en serio. No lo subestimo porque es difícil jugar, sé que es difícil. Me está haciendo un ofrecimiento y, la verdad, me quiero preparar. Me comprometo. Si hay algo que me sobra, es el compromiso. Quiero el Instagram y la camiseta de Real Montevideo”.

Sebastián Vignolo se desempeñó como lateral izquierdo en las Inferiores de Argentinos Juniors y Vélez, aunque nunca llegó a debutar en el primer equipo. Alcanzó la Cuarta División, sumado a un encuentro en Reserva, e integró las selecciones nacionales juveniles de Argentina, donde se hizo amigo de la Brujita Verón y Marcelo Gallardo. Sin embargo, se retiró de manera prematura por muchas lesiones y eligió dedicarse al periodismo y el relato deportivo hasta transformarse en una de las caras más conocidas de las transmisiones del fútbol argentino.

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