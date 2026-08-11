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Encontraron con vida a un argentino que estaba desaparecido tras el fuerte terremoto en Colombia

Carlos Cáceres, de 69 años, finalmente pudo contactar a su familia, que no tenía noticias de él desde que ocurrieron los sismos de magnitud 7,4

Encontraron con vida a un argentino que estaba desaparecido tras los terremotos en Colombia
Encontraron con vida a un argentino que estaba desaparecido tras los terremotos en Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Carlos Cáceres es un sanjuanino de 69 años que llevaba varias horas sin dar señales de vida desde la localidad de Dosquebradas, en Colombia, tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país. Finalmente, después de una desesperada búsqueda por parte de su familia, fue localizado con vida en las últimas horas.

La noticia llegó alrededor de las 14.30 de este martes y puso fin a una búsqueda que había movilizado a familiares, medios y autoridades de la Cancillería argentina durante las últimas horas por la incertidumbre que tenían al no tener noticias sobre su estado.

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La cadena de eventos que permitió dar con su paradero fue fortuita. Una mujer que reside en el mismo sector donde se encontraba Carlos salió a buscar señal telefónica y, en ese momento, recibió una serie de mensajes. Entre ellos, una fotografía del argentino. “Fíjate que hay un argentino que está perdido”, le dijeron. Ella lo ayudó.

La descripción coincidía con la zona donde ella vivía y, al ver la imagen, lo reconoció de inmediato. “Sí, lo conozco, es él, es él”, dijo, según contó Carla Cáceres, hija del hombre, en diálogo con Diario de Cuyo. Le dio su celular y así pudo comunicarse con su familia.

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Carla, en diálogo con la señal de noticias de TN, dijo que tenían confianza de poder encontrarlo con vida. “Teníamos mucha fe, sabíamos que lo íbamos a encontrar. Sabía la solidaridad del agente, sabía que me iban a poder acompañar y sabía que era la única forma de poder encontrarlo”, explicó.

Noticia en desarrollo.

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