Otro ladrón, ex miembro de la superbanda que robaba bancos y blindados, que está por cumplir 70 y usa bastón, coincidió con la opinión policial: “Ya no quedan bandas tan profesionales. Muchas fueron desmembradas. Otra cosa: para cometer un golpe de esas características se necesita mucho dinero. Casi un millón de pesos, mínimo. Y muchos tipos pasaron los 60 años. Están para otra cosa. Mirá Marito Vitette Sellanes, “el hombre del traje gris” en el robo al banco Río, hoy cuida a su hijo. Yo llevo a mi nieto al cine. La Garza Sosa, otro pesado, labura en un sindicaro en el sur. Siempre decía que los ladrones éramos como los yogures: tenemos fecha de vencimiento. El Gordo Valor le prometió a la familia que no va robar más. Y ahora pregona contra el delito. Se acabó una era, ahora nosotros también estamos del lado de ustedes. De los que no roban”.