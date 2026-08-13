El fenómeno K-Beauty: qué hay detrás de la creciente tendencia en la región

El auge global de su cultura audiovisual instaló la aspiración de la popular “piel espejo” (glass skin —esa apariencia luminosa y profundamente hidratada—) y construyó un sello implícito de innovación y confianza alrededor de sus productos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cosmética coreana pasó de ser un nicho ligado a la cultura pop a un fenómeno que gana un espacio cada vez mayor en el entorno digital. A través de un volumen de conversación impulsado principalmente por mujeres, la irrupción de estos nuevos players en las redes sociales está cambiando la forma en que las usuarias interactúan, comparten y descubren productos para su rutina de cuidado de la piel.

Analizamos la conversación digital en Latinoamérica —abarcando Instagram, TikTok, X, YouTube, medios, foros y reseñas— para entender el trasfondo de esta tendencia y por qué la cosmética coreana (K-Beauty) se está volviendo cada vez más relevante, ya sea por los resultados prometedores o por el entusiasmo que genera la novedad.

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Más allá de las formulaciones o los ingredientes que promete la industria coreana, el estudio muestra cómo la conversación digital gira en torno a la cotidianeidad del hábito. El volumen de menciones sobre el tema no está impulsado por grandes campañas publicitarias de marcas, sino por una validación constante entre pares: usuarias que comparten el día a día de sus rutinas y generan comunidad a partir del intercambio de experiencias.

La narrativa visual de esta categoría no suele apoyarse en celebridades inalcanzables

En este escenario, la “marca país” de Corea del Sur juega un rol facilitador. El auge global de su cultura audiovisual instaló la aspiración de la popular “piel espejo” (glass skin —esa apariencia luminosa y profundamente hidratada—) y construyó un sello implícito de innovación y confianza alrededor de sus productos. No se habla tanto de marcas, sino de origen.

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Por otro lado, la narrativa visual de esta categoría no suele apoyarse en celebridades inalcanzables. El primer contacto con el producto frecuentemente llega a través de voceras o creadoras coreanas sin gran notoriedad pública (al menos en Latinoamérica), cuyos rostros muestran pieles saludables, con un discurso de cuidado diario simple y en pocos pasos. Al utilizar formatos de “antes y después”, exponen cambios evidentes que generan una fuerte intriga visual.

Nano-influencers: no se trata del alcance, sino de la cercanía

Curiosamente, en una época donde el avance de la Inteligencia Artificial y los filtros digitales siembra dudas sobre la veracidad de cualquier imagen en redes, en este nicho, la promesa ambiciosa del resultado combinado con un precio accesible, genera que las audiencias “elijan creer” y lo prueben.

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Al apoyarse en cuentas chicas, la comunicación gana en cercanía y credibilidad

Esa curiosidad es la que activa la conversación digital local. En la búsqueda por generar contenido genuino para sus seguidores, ciertas nano-influencers de la región prueban los productos en su propia piel, lo cual hace crecer aún más la tendencia digital en torno al tema. Documentan su propia experiencia y trasladan esa promesa visual a un plano de verificación local y cercano.

Esta dinámica refleja la estrategia que observamos en las marcas de origen coreano. Lejos de comunicar a través de grandes celebridades o creadoras masivas, se ve una apuesta volcada casi por completo a la atomización: una presencia distribuida en múltiples perfiles más pequeños.

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Esta fragmentación no es casual: al apoyarse en cuentas chicas, la comunicación gana en cercanía y credibilidad. La forma en que estas creadoras abordan el producto evade la estructura del anuncio tradicional. Sus publicaciones adoptan el tono, la estética y el lenguaje del contenido orgánico, percibiéndose en muchos casos como una recomendación genuina y no como un espacio publicitario.

Una cuenta con apenas 6.800 seguidores generó en el período analizado hasta 16 veces más diálogo y menciones entorno a la categoría que perfiles masivos con audiencias 90 veces superiores

Si bien esta métrica varía según el sector, observamos que en este territorio la dinámica se tradujo en datos categóricos de respuesta social: una cuenta con apenas 6.800 seguidores generó en el período analizado hasta 16 veces más diálogo y menciones entorno a la categoría que perfiles masivos con audiencias 90 veces superiores (que en algunos casos, promocionan productos de diversos rubros, lo cual podría generar dispersión en la credibilidad de sus recomendaciones). La medición demuestra cómo, en la cosmética coreana, el debate digital y la curiosidad se encienden con mayor fuerza en los espacios de recomendación creíble, directa y cercana.

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Rutinas híbridas: ¿una nueva forma de estratificar la rutina?

La irrupción de la cosmética coreana planteó rápidamente varios interrogantes en la industria: ¿se trata de una moda pasajera o de un fenómeno que llegó para quedarse? ¿Las usuarias buscan sumar nuevos pasos a su rutina o reemplazar los productos que ya usan? Los datos, que se basan en las conversaciones digitales públicas en redes sociales, foros, reseñas y medios, muestran que la intención, especialmente de mujeres jóvenes, no apunta a un desplazamiento definitivo, sino a la convivencia y la estratificación de marcas. Pareciera que no buscan una sustitución, sino una reorganización de su rutina: tienden a conservar sus productos conocidos para pasos específicos —como la limpieza de la piel o tratamientos dermatológicos—, y se animan a incorporar la cosmética coreana en etapas asociadas a la textura y la hidratación, como sérums, esencias y mascarillas.

Este comportamiento híbrido refleja un mercado que aún se encuentra en proceso de definición: 7 de cada 10 menciones en la conversación digital mantienen un tono neutro, centrado en resolver dudas, comparar opciones y compartir aprendizajes. Asimismo, gran parte de la interacción inicial responde a dinámicas de conveniencia (promociones o descuentos por volumen), lo que incentiva compras coordinadas entre amigas para testear la categoría sin asumir un costo elevado. Al mismo tiempo, esto termina posicionando el tema en conversaciones sociales y una suerte de complicidad.

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El algoritmo del FOMO: de la recomendación orgánica al carrito

En el primer trimestre del año, TikTok concentró más del 83% de la conversación sobre cosmética coreana. El fenómeno trasciende la creación de contenido planificada por las marcas: impulsadas por el entusiasmo del descubrimiento y el efecto FOMO (temor a quedar fuera de la tendencia), son las propias consumidoras quienes amplifican el boca a boca, transformando cada hallazgo en una recomendación pública que alimenta la conversación.

7 de cada 10 menciones en la conversación digital mantienen un tono neutro, centrado en resolver dudas, comparar opciones y compartir aprendizajes

Este flujo digital se conecta de forma directa con el e-commerce, donde el 91% de las menciones asociadas a intenciones de compra se dirigen a canales online. No obstante, según se conversa digitalmente al momento de comprar, esta tracción encuentra su principal cuello de botella en la logística: las demoras y costos de la importación directa abren una oportunidad clara para el retail físico y farmacias locales que logren garantizar disponibilidad inmediata.

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Cercanía, credibilidad e inmediatez

En última instancia, lo que el monitoreo expone es una evolución en las expectativas de consumo. En una época atravesada por la inteligencia artificial y la inmediatez, las consumidoras no solo buscan recomendaciones genuinas en formatos de contenido orgánico; también demandan respuestas y disponibilidad en tiempo real.

La conversación digital refleja una usuaria hiperinformada que valora la transparencia, la validación entre pares y, sobre todo, la agilidad: la emoción que despierta un hallazgo en redes pierde fuerza si el producto tarda semanas en llegar.

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Hoy la oportunidad pasa por interpretar estas microseñales culturales a tiempo. Las marcas que logren alinear la credibilidad del boca a boca con la inmediatez que exigen hoy las consumidoras tendrán una ventaja clara para transformar la curiosidad digital en ventas.

La autora es COO de Epical