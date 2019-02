"Hay ladrones que tienen hijos ladrones como hay policías que tienen hijos policías. No me enorgullece que mis hijos hayan seguido mi camino. No soy ejemplo de nada. Siempre traté de alejarlos, de decirles que no había que llevar una mala vida, que el delito te lleva a lo peor, a lastimarse uno mismo y a la familia, pero se ve que ellos quisieron emularme y le erraron mal", dice Valor a Infobae. Lleva 10 meses en libertad y pasó 33 años preso. "Llevo el récord en la calle", bromea el delincuente.