Intentó robar una vivienda en Mendoza y la Policía lo encontró escondido en el baño

El individuo ingresó a la vivienda y se ocultó en el baño para no ser detenido (Foto: prensa.mendoza)

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Un hombre quedó detenido este miércoles en la localidad mendocina de Las Heras, luego de que los dueños de la propiedad a la que ingresó a robar dieran aviso a las autoridades de que tenían un intruso escondido en el baño.

El episodio se registró en un domicilio ubicado sobre la calle Lisandro Moyano, en ese departamento del Gran Mendoza. Según dio a conocer el portal del Gobierno de Mendoza, se produjo un llamado al 911 que advirtía sobre la presencia del desconocido dentro de la casa.

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Inmediatamente, el personal de la Unidad Especial de Patrullaje se desplazó hacia el lugar y, al llegar, las víctimas del hecho le indicaron a los efectivos que el sospechoso permanecía oculto dentro del baño.

Con esa información se dirigieron al interior de la casa, directamente hacia el baño. De acuerdo con lo indicado por las autoridades provinciales, el sospechoso no logró escapar del domicilio y permaneció allí hasta que los efectivos lograron arrestarlo.

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Tras la detención, un vecino señaló que el mismo sujeto también habría entrado a su casa y sustraído cables que se encontraban en el interior de un vehículo. La secuencia tuvo lugar durante la mañana del miércoles y quedó bajo intervención judicial.

El sospechoso, cuyos datos no trascendieron, quedó a disposición de la Fiscalía interviniente. En tanto permanecrá detenido en una dependencia policial mientras avanzan las medidas dispuestas por la Justicia.

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Quedó a disposición de la Justicia (Foto: prensa.mendoza)

Un episodio similar al caso ocurrido en Las Heras se había registrado meses atrás en el barrio porteño de Mataderos. Allí, un hombre de 42 años fue arrestado después de entrar a robar a un departamento y esconderse en el baño cuando la Policía revisó la vivienda tras una denuncia al 911.

Su detención quedó registrada en un video difundido por las autoridades policiales, en donde se ve el operativo, las herramientas que le secuestraron y la vivienda en donde se llevó a cabo el episodio.

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El caso ocurrió en un edificio ubicado sobre la avenida Juan Bautista Alberdi al 5900, en la Ciudad de Buenos Aires. La intervención comenzó a partir del aviso de una vecina, quien observó que un desconocido había ingresado a un departamento del primer piso por una ventana que da al pulmón interno del inmueble.

Mataderos: entró a robar a un departamento y la PDLC lo encontró escondido en el baño

A partir de esa alerta, efectivos de la Comisaría Vecinal 9A de la Policía de la Ciudad se dirigieron al lugar y avanzaron con una inspección del departamento, con autorización de la fiscalía interviniente. De acuerdo con el reporte, durante la revisión los agentes localizaron al sospechoso oculto en el baño y lo redujeron en el lugar, sin que se informaran incidentes.

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El detenido tiene 42 años y estaba domicilio en la localidad bonaerense de Pablo Nogués. Tras su identificación, los policías secuestraron distintos elementos que llevaba consigo y que, de acuerdo con la información del caso, resultaban compatibles con el intento de robo. Entre ellos había un martillo, una llave de fuerza, un juego de 25 llaves Allen, una pinza de punta, cuatro destornilladores y otros juegos de llaves.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18, a cargo de Marcelo Ruilopez, con intervención de la Secretaría de Diego Seco. Desde esa fiscalía se dispuso la detención del imputado por el delito de tentativa de robo por escalamiento, además del secuestro de las herramientas encontradas durante el procedimiento.

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