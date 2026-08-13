Una mujer participó de un robo de 15 millones de pesos y quedó detenida mientras buscan a sus cómplices

La justicia salteña imputó a una mujer por el robo agravado con arma ocurrido en la localidad de Orán

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Una mujer de la ciudad de Orán, provincia de Salta, fue imputada este miércoles como coautora de un robo millonario: la suma total sustraída asciende a 15 millones de pesos.

El hecho que se le imputa tuvo lugar el pasado 18 de julio en un domilicio particular de la ciudad, donde la ahora acusada, de 31 años, participó de un robo a mano armada.

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En este contexto, de acuerdo con la información del Ministerio Público de Salta, un grupo de personas irrumpió en el inmueble, redujo a un hombre mediante amenazas y violencia física, y le sustrajo 15 millones de pesos en efectivo, teléfonos celulares y otros objetos de valor.

La audiencia de imputación se realizó bajo estrictas medidas de seguridad. La mujer, cuya identidad se mantiene en reserva conforme a los protocolos judiciales, fue asistida por defensa oficial y decidió abstenerse de declarar ante la Fiscalía. En este contexto, la fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, a cargo del caso la imputó por robo doblemente agravado y fundamentó la solicitud de prisión preventiva ante el Juzgado de Garantías interviniente en la gravedad de los hechos y el riesgo procesal que implica la libertad de la imputada.

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El inicio de la investigación estuvo marcado por el análisis minucioso de cámaras de seguridad privadas en las inmediaciones del domicilio afectado. Estas imágenes permitieron reconstruir parte de la secuencia delictiva y fueron complementadas con el testimonio de testigos presenciales. A través de estas tareas, los investigadores lograron identificar la presencia de una mujer que, junto a otros sujetos, participó activamente en el robo.

El dominio del vehículo utilizado para huir fue otro elemento clave en la pesquisa. Mediante el cruce de datos vehiculares y la revisión de registros, se avanzó en la localización de la sospechosa. Según el expediente, la identificación fue posible gracias a la colaboración de vecinos y comerciantes de la zona, quienes aportaron información relevante sobre los movimientos previos y posteriores al asalto.

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Los elementos reunidos llevaron a la fiscal Murúa a solicitar una orden de allanamiento y detención para el domicilio de la mujer implicada. Durante el procedimiento, ejecutado bajo supervisión judicial, se produjo la detención de la sospechosa y el secuestro del vehículo presuntamente utilizado en el hecho, además de otros objetos que podrían ser de interés para la causa.

Desde la investigación señalaron que continua la búsqueda de los demás miembros de la banda que cometió el robo (Gobierno de Salta)

La hipótesis de los investigadores apunta a la existencia de una organización delictiva con capacidad de planificación y ejecución coordinada.

La Fiscalía informó que continuará con la toma de declaraciones testimoniales, el peritaje de los objetos secuestrados y el análisis de comunicaciones que puedan vincular a la detenida con otros integrantes de la banda. No se descartan nuevas medidas judiciales, incluyendo posibles allanamientos y detenciones adicionales si surgen nuevos elementos probatorios.

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Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre la identidad de los restantes implicados, pero la causa seguirá avanzando en busca de determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Un robo millonario tuvo lugar hace unos días en un barrio cerrado de la provincia de Santiago del Estero, cuando un grupo de delincuentes irrumpió en una de las casas del country Aryres del Sur cuando se encontraba vacía.

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La propietaria del inmueble, una mujer de 33 años, había salido de su casa para dirigirse a su lugar de trabajo. Al regresar, se encontró con un panorama desolador: su casa estaba completamente revuelta.

Al recorrer las distintas estancias, la propietaria advirtió que en uno de los dormitorios los ladrones habían forzado una caja fuerte. De su interior sustrajeron una suma cercana a 8 millones de pesos en efectivo, además de una pistola Bersa, un revólver Rossi, una PlayStation 4 y varios relojes.

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