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La megarreforma económica de Kast pasó el tratado parlamentario y quedó a un paso de la promulgación

El Gobierno chileno espera concluir todo el proceso de la reforma antes de septiembre para presentar los primeros presupuestos bajo el nuevo esquema hacia fin de año

Chile: avanza en el Congreso el Plan de Reconstrucción del Gobierno de Kast
La megarreforma de José Antonio Kast cerró el trámite en el Senado chileno tras la aprobación de sus vetos (Archivo)
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El Senado de Chile aprobó el miércoles el veto impulsado por el presidente José Antonio Kast para eliminar tres disposiciones incorporadas por la oposición en la megarreforma, un amplio paquete de cambios tributarios y económicos promovido por el Ejecutivo, lo que marca el cierre de la tramitación legislativa del proyecto en el Congreso.

Las peticiones de supresión afectaron a las medidas sobre el derecho al olvido financiero por deudas, la prohibición del cobro de intereses sobre intereses (anatocismo) y los ajustes destinados a garantizar el pago a 30 días para pequeñas y medianas empresas. Estos vetos, introducidos por la oposición durante el debate parlamentario, ya habían recibido el respaldo por mayoría simple en la Cámara de Diputados el lunes pasado, lo que determinó su exclusión del texto definitivo.

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El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, consideró: “Creo que es un resultado muy maduro del Congreso y me voy muy conforme”. El ministro justificó la presentación de los vetos al señalar que el Banco Central de Chile y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) advirtieron que los artículos eliminados “generan consecuencias que son adversas”.

Desde la bancada opositora, la senadora del Partido Comunista, Karol Cariola, expresó su rechazo y sostuvo que prohibir el anatocismo “es reconocer que nadie debe quedar condenado de por vida por una deuda que el propio sistema financiero infla sin límites”.

La decisión del Senado dejó fuera del proyecto final los puntos más discutidos por la oposición y consolida la versión de la megarreforma propuesta por el Gobierno de Kast, en un contexto de debate sobre las condiciones de endeudamiento y protección a las PyME empresas en Chile.

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El ministro de Hacienda de Chile, Jorge Quiroz, interviene durante una sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, en el Congreso de Valparaíso, Chile, el 3 de junio de 2026 (REUTERS/Rodrigo Garrido)
El ministro de Hacienda de Chile, Jorge Quiroz, interviene durante una sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, en el Congreso de Valparaíso, Chile, el 3 de junio de 2026 (REUTERS/Rodrigo Garrido)

La promulgación definitiva aún depende del Tribunal Constitucional (TC), que analiza tres requerimientos de inconstitucionalidad presentados por congresistas de la oposición. El TC debe resolver si el capítulo dedicado a la invariabilidad tributaria y ciertos cambios en la normativa ambiental se ajustan a la Carta Fundamental, según lo previsto para este jueves.

Ante la revisión pendiente, Quiroz manifestó: “Tengo plena confianza en que vamos a tener un resultado positivo porque las normas son plenamente coherentes con nuestro ordenamiento constitucional”. El Gobierno espera concluir todo el proceso de la reforma antes de septiembre para presentar los primeros presupuestos bajo el nuevo esquema hacia fin de año.

Cabe recordar que el veto presidencial es una herramienta del Ejecutivo que obliga al Congreso de Chile a reexaminar las observaciones introducidas por el presidente José Antonio Kast en proyectos de ley. Tras la votación en ambas cámaras y el despacho del texto el pasado 4 de agosto, el proyecto de la megarreforma puede ser promulgado en su totalidad.

El mandatario José Antonio Kast, hablando en cadena nacional, en el palacio de La Moneda, en Santiago (Chile) (EFE/ Presidencia de Chile)
El mandatario José Antonio Kast, hablando en cadena nacional, en el palacio de La Moneda, en Santiago (Chile) (EFE/ Presidencia de Chile)

Antes de la aprobación de los vetos, Kast celebró la aprobación del proyecto de ley: “Luego de más de 10 años de estancamiento, con un gasto estatal desbordado y una deuda pública en niveles históricos, llegó la hora de dejar de administrar la mediocridad y recuperar la grandeza de un país que volverá, con el aporte de todos, a ser un modelopara Latinoamérica y un orgullo para todos los chilenos”.

El núcleo de la megarreforma reside en la reducción del impuesto a las empresas del 27 % al 23 %, junto a la exención de IVA en la compra de vivienda, incentivos fiscales para la repatriación de capitales y una controvertida cláusula que garantiza la invariabilidad tributaria para grandes inversiones. El Ejecutivo considera que la aprobación de estas medidas es fundamental para reactivar la economía, elevar el crecimiento desde el 2,5% registrado el año pasado hasta el 3,5% al término del mandato, reducir el desempleo al 6,5% y mantener el equilibrio de las cuentas fiscales.

(Con información de EFE)

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