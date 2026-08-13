Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Un hombre fue extorsionado y encerrado tras una cita pactada por una aplicación: tuvo que transferir 70.000 pesos

El denunciante aseguró que fue retenido y amenazado con la difusión de conversaciones íntimas. El caso derivó en una investigación judicial y en la detención del sospechoso de 25 años

Un hombre joven barbudo sentado en un sofá oscuro, sosteniendo un smartphone con la aplicación Grindr abierta, en una habitación con poca luz.
El encuentro había sido pactado por una aplicación (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un encuentro pactado a través de una aplicación derivó en una denuncia por presunta extorsión y privación ilegítima de la libertad en San Juan, donde un hombre afirmó que fue retenido dentro de un departamento y obligado a transferir 70.000 pesos para evitar la difusión de conversaciones íntimas. El acusado quedó detenido tras un allanamiento ordenado por la Justicia sanjuanina.

El episodio sucedió en un domicilio ubicado sobre calle Doctor Ortega, en Rawson, que se originó luego de un contacto previo entre dos hombres a través de una aplicación de citas utilizada por personas de la comunidad LGBTQ+. La denuncia sostiene que, tras varios intercambios en la plataforma y luego por WhatsApp, ambos acordaron concretar un encuentro durante la madrugada del 6 de agosto.

PUBLICIDAD

Según publicó Tiempo de San Juan a partir de fuentes oficiales y allegados a la causa, la secuencia comenzó de manera cordial. El visitante llegó al departamento del ahora sospechoso con la intención de mantener una cita íntima, y durante los primeros intercambios no se produjo ningún incidente.

La situación cambió pocos minutos después, cuando el dueño de casa le habría planteado a su invitado que necesitaba dinero por problemas económicos familiares. En ese momento, la presunta víctima decidió retirarse del lugar. Sin embargo, no logró hacerlo porque el otro hombre habría bloqueado la salida, tomó las llaves y cerró la puerta con la intención de impedirle abandonar el inmueble.

PUBLICIDAD

La acusación indica que el hombre retenido recibió una exigencia concreta: debía transferir 70.000 pesos si quería recuperar la libertad. A esa presión se habría sumado una amenaza adicional, que consistía en divulgar los chats íntimos que ambos habían intercambiado antes del encuentro. El damnificado accedió a concretar la transferencia por miedo.

Ese elemento incorporó al expediente un componente extorsivo, ya que la supuesta coacción no se habría limitado al encierro dentro del departamento, sino también al uso de información privada como mecanismo de presión. El acusado le habría dicho que el dinero no debía enviarse directamente a su propia cuenta, sino que se tenía que transferir a la cuenta bancaria de una tercera persona. Solo después de que la operación bancaria fue efectivamente realizada, la víctima pudo salir del departamento.

Al día siguiente, el hombre se presentó ante las autoridades y radicó la denuncia, lo que activó la intervención de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales. Esta quedó a cargo de las medidas iniciales para reconstruir lo ocurrido, reunir evidencia digital y solicitar las primeras disposiciones judiciales.

El principal sospechoso fue identificado como A.S. de 25 años, según Tiempo de San Juan. Su detención se concretó este miércoles por la mañana durante un allanamiento autorizado por el juez de Garantías Alberto Caballero, a pedido del fiscal Nicolás Schiattino. Tras el procedimiento, quedó alojado en los calabozos de la Central de Policía de San Juan, mientras avanza la investigación.

El acusado tomó la decisión de designar como su defensor al abogado Claudio Vera. Por el momento, la información que se difundió no especifica una calificación legal definitiva para el caso ni ofrece detalles sobre si el imputado ya prestó declaración o si todavía no lo hizo.

La posible confirmación de la transferencia mencionada y la comprobación de los intercambios de mensajes entre las partes constituyen aspectos fundamentales del caso. Del mismo modo, determinar si existió una imposibilidad real para que el denunciante abandonara el lugar y cuánto se extendió esa situación podría ser determinante.

Por ahora, la causa permanece en etapa inicial y bajo investigación judicial. El avance del expediente dependerá de las pruebas que reúnan la fiscalía y la policía, del análisis de las comunicaciones. Mientras tanto, el acusado continúa detenido, a la espera de las próximas actuaciones.

Temas Relacionados

ExtorsiónSecuestroSan JuanAplicaciones de citasúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Intentó robar en un local de Córdoba, pero lo echaron con agua caliente y golpes de un cajón de cerveza

A pesar de que la dueña identificó al delincuente, este todavía continuaría en libertad. “Es la primera vez que nos pasa con esta violencia”, aseguró

Intentó robar en un local de Córdoba, pero lo echaron con agua caliente y golpes de un cajón de cerveza

Una mujer participó de un robo de 15 millones de pesos y quedó detenida mientras buscan a sus cómplices

La Fiscalía imputó a la mujer por el delito de robo doblemente agravado. La víctima fue un hombre a quien redujeron a golpes en su propia casa

Una mujer participó de un robo de 15 millones de pesos y quedó detenida mientras buscan a sus cómplices

Intentó robar una vivienda en Mendoza y la Policía lo encontró escondido en el baño

El operativo se activó por un llamado de emergencia en un domicilio de Las Heras, donde los propietarios denunciaron un ingreso durante la mañana. El hombre ya había ingresado a otra vivienda

Intentó robar una vivienda en Mendoza y la Policía lo encontró escondido en el baño

Estaba prófugo por un caso de abuso sexual, lo detuvieron en Entre Ríos y le encontraron cocaína en la zapatilla

Luego de que el acusado fuera trasladado a la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, informaron que fue imputado por tenencia de estupefacientes

Estaba prófugo por un caso de abuso sexual, lo detuvieron en Entre Ríos y le encontraron cocaína en la zapatilla

Clausuraron un taller mecánico en La Plata que investigan si funcionaba como desarmadero

Un operativo policial en un comercio sin habilitación de Melchor Romero permitió encontrar dos vehículos con pedido de secuestro y autopartes de origen incierto. También creen que pudo existir alguna maniobra irregular con el cobro del seguro

Clausuraron un taller mecánico en La Plata que investigan si funcionaba como desarmadero

DEPORTES

Lo entrena su mamá, tiene el único rincón femenino del mundo y triunfa en el trap: “Rateka” Sánchez, el campeón que apadrina Chino Maidana

Lo entrena su mamá, tiene el único rincón femenino del mundo y triunfa en el trap: “Rateka” Sánchez, el campeón que apadrina Chino Maidana

Boca Juniors restaurará el histórico cuadro pintado por Benito Quinquela Martín exhibido en el hall de la Bombonera: “Puede valer millones”

Las sentidas palabras del técnico de Inter Miami sobre el regreso de Messi tras la muerte de su padre

“Me da mucha vergüenza”: la brutal autocrítica de Quinteros tras la histórica eliminación de Independiente en la Copa Argentina

Cuatro tenistas argentinos salen a la cancha en el Masters 1000 de Cincinnati: hora, rivales y cómo verlos en vivo

TELESHOW

Paulo Londra lanzó “me asfixia LA CIUDAD” y mostró su lado más íntimo: "Estoy en una etapa muy enamoradiza de mi vida"

Paulo Londra lanzó “me asfixia LA CIUDAD” y mostró su lado más íntimo: "Estoy en una etapa muy enamoradiza de mi vida"

La reacción de Edith Hermida cuando Mario Pergolini le preguntó hace cuánto tiempo no tiene relaciones sexuales

Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano después del reingreso de los exjugadores

Las imágenes de Mauro Icardi y la China Suárez que podrían enfurecer a Wanda Nara: “La hinchada firme”

El dolor de Santiago Artemis al recordar a su exnovio, a siete años de su trágica muerte: “Te extraño hoy y siempre”

INFOBAE AMÉRICA

Pete Hegseth afirmó que Estados Unidos no descarta realizar una operación militar contra el régimen de Cuba

Pete Hegseth afirmó que Estados Unidos no descarta realizar una operación militar contra el régimen de Cuba

Extrema derecha, extrema izquierda: la conexión antisemita

El Congreso de Brasil dio luz verde a la reducción de impuestos sobre los combustibles frente a la volatilidad del petróleo

La megarreforma económica de Kast pasó el tratado parlamentario y quedó a un paso de la promulgación

Más presión al Kremlin: la ONU pidió a Rusia que permita al partido opositor Yábloko participar en las elecciones