“Me sentí un poco culpable porque yo con un auto llegaba a frenar (...) pero como me corrí a un costado, el camión que venía atrás mío no llegó a frenar. Me siento un poco mal pero es lo que mi mente logró hacer en esas milésimas de segundo. Ahora me pregunto, ¿la tiraron? ¿Se cayó? ¿Se durmió, se apoyó en la puerta y se cayó? No lo creo porque si vas manejando un auto y se te cae un pasajero creo que te vas a dar cuenta que alguien se cayó. Pero no. El auto abrió la puerta, la tiraron. No sé quién cerró la puerta y siguió viaje. Nunca se detuvo y estuve tres horas en el lugar como testigo y jamás apareció, así que por favor compartan para que esto no quede impune y que se haga justicia porque a la chica la atropellaron como un perro”, finalizó Nicanor su relato.