Hasta el momento, Agüero, oriunda de González Catán, madre de dos hijos, no recibió ninguna visita. No hizo ninguna llamada telefónica. Sus hijos no fueron llevados por nadie hasta el penal, aunque eso tiene una explicación judicial y surgió como la última novedad en el expediente hace algunos días: un juzgado de familia de La Matanza emitió una orden de restricción de acercamiento contra Victoria Agüero por la cual no puede acercarse a menos de 200 metros de la casa donde vive su hijo junto a sus abuelos paternos en González Catán. “Hágasele saber a la mencionada que deberá abstenerse de la realización de todo acto violento sea de carácter físico, verbal o psicológico ya sea personal o telefónico”, aclara el documento al que accedió este medio.