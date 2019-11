Si lo que vivió Mercedes hasta ese momento fue infernal, lo que siguió no cabe en el diccionario de adjetivos. “Y entonces se fue, creyendo que era algo circunstancial. Y empezó a atosigarme, no me dejaba tranquila, me seguía, me espiaba, me llamaba y me decía cómo estaba vestida, me llamaba a cualquier hora de la noche, se pasaba de sorpresa por el trabajo, era constante. Me tocaba de madrugada la puerta de mi casa. Estaba ensañado”, recuerda.