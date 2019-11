Poco antes de las 11 de la mañana, la jueza Florencia Butiérrez, cabeza del Tribunal, aseguraba que el juicio no iba a ocurrir hoy, luego de una fecha fijada desde hace más de dos meses. El imputado, con una discapacidad que lo lleva a movilizarse en una silla de ruedas, no estaba. Nunca había sido detenido en dos años de investigación, el fiscal de juicio había pedido su arresto esta semana luego de que no pudieran encontrarlo en su domicilio, una casilla detrás de la cancha del club Defensa y Justicia.