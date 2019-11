María Elena Colombo, una abogada de Florencio Varela se constituyó como representante de Miki bajo la figura de la abogada del niño, pidió el desarchivo de la causa. Entregó como prueba la nota de este medio. También, estuvo a su lado para enfrentar un proceso penal clave para su vida, algo que podía darle algo que se parezca a una sensación de cierre. El padre de su bebé no es un chico de su barrio, un novio, alguien de su edad. Es Carlos Rolando Acosta, “Carlinchi”, su padrastro, la ex pareja de su madre biológica que hace años no ve porque la abandonó. La bebé tampoco se parece a ella. Tiene los ojos de su padre.