Juan Carlos no daba crédito de lo que oía. No solo había exhumado el cuerpo de su hermano incumpliendo un contrato, no solo había querido hacerle pagar $60.000, no solo lo habían hecho pasar por el desagradable momento de ver los restos de un cadáver sino que ahora se enteraba, a través de los medios, que en realidad el cuerpo de Jorge estaba perdido.