A pesar de que la Bonaerense y el fiscal Pelegrinelli investigan el robo, las dudas siguen presentes. "No sabemos qué pudo haber pasado ni quién está detrás de todo esto. No sé si fue por maldad o por algún rito. Pero para mí la actitud de los empleados del cementerio es rara. ¿Cómo puede ser que con la tumba, estando tan cerca de la secretaría, nadie haya visto nada?", cuestionó la abuela de Ciro, cuyo hijo -el padre del bebé- está preso en la cárcel de Batán. "Mi hijo estuvo en el entierro y después volvió al penal. Apenas se enteró se puso loco. Yo igual creo que no tiene nada que ver con él esto que pasó. No creo que sea una venganza", aclaró la mujer.