Pese a estar advertidos que no podíamos tomar fotos con el celular, la historia de Patricia no podía salir sin su rostro. Sin permiso, tomamos unas fotos. El oficial a cargo nos vio y, aunque no nos hizo borrarlas, nos dijo que, si fuera decisión suya, nunca más nos dejaría ingresar a ese complejo penitenciario. Son las normas. A veces, los cronistas las desconocen en busca de dar más información a los lectores.