-En estos casi cinco años que llevo aproveché todas las posibilidades que me brinda la cárcel. Me acercan a las transitorias y a la condicional. Pero además me hacen sentir mejor, me voy recuperando y espero dentro de poco estar con mi mamá, mis hijos. Especialmente Alejandro, que más me necesita. Espero recuperar la libertad este año así que espero no terminar la carrera de Sociología en la cárcel, pero me da una base para el futuro.