Fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense indicaron que Da Silva recibe visitas de sus padres. Además, su ex novia le lleva a su pequeña hija para que pueda verla, un derecho elemental de cualquier detenido. Hace pocas semanas subió fotos de la nena a sus redes sociales y le dedico un mensaje por su cumpleaños: "Aunque la distancia nos separe, nunca me voy a olvidar de vos. Me acuerdo de ese día que me dijiste papá y se me llenaron los ojos de lágrimas".