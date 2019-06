Según información del expediente a la que accedió Infobae, el primer contacto entre las falsas promotoras y los víctimas se dio en Pinamar: "Estábamos cerca de una zona de médanos con Marcelo. A una persona se le había roto el cuatriciclo y le pedí a Marcelo que les dé una mano. Yo me distraje mirando otros vehículos. Cuando volvió me contó que había charlado con dos chicas que eran hermanas y se habían pasado los teléfonos", contó en su declaración testimonial Ricardo B. En los meses siguientes no hubo encuentro cara a cara, pero sí una gran cantidad de conversaciones por WhatsApp principalmente entre Gimena y Marcelo.