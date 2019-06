Las conversaciones dan cuenta de otra relación enferma, que bien podría haber sido la misma. "Si pasaba un tipo y me saludaba, me agarraba, me llevaba en el auto manejando a toda velocidad, maltratándome psicológicamente, diciendo que soy una puta, que ya iba a ver lo que me esperaba en la casa. Me manipulaba tanto que hasta me hacía pensar que yo realmente tenía la culpa y no él", narró Natalia.