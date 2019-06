"Después me bloqueaba, no me hablaba un día entero, y al día siguiente otra vez paz y amor. 'Perdón, estaba nervioso, no lo voy a volver a hacer'. Hay mucha gente que vio en persona estas situaciones. No podíamos salir a la noche porque me daba vergüenza que vean todo el show que el me hacía", recuerda Natalia.