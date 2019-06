No era el único llamado que recibirá por parte de la Justicia. Al día siguiente, el celular del dueño de la verdulería sonó nuevamente: "Era otra vez del juzgado. Me llamaron para preguntarme si yo sabía porque Pedro aún no se había presentado allá. Me calenté mal. Les dije que no me llamen más, que estaba trabajando y que yo no tengo más nada que ver con ese tipo".