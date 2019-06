Los jornaleros no son orgánicos del narco sino cuentapropistas, hombres locales de Pedro Juan, flacos y hambrientos; la asistente del fiscal todavía se sorprende después de años al verlos llegar a las indagatorias en donde hablan principalmente en guaraní con la piel pegada a los huesos. "Prensero", dicen cuando se les pregunta el oficio, por las prensas para armar los ladrillos de porro que tienen en los campamentos. Ya es un modo de vida, principalmente de hombres. Muy rara vez se ve a una mujer. Plantan las semillas a granel, en surcos, como si fuera trigo. No llevan esquejes o plantines, no hay ciencia botánica, nada sofisticado.