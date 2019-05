"Hay muchísimas grabaciones y elementos suficientes para poder reconstruir las circunstancias que rodearon a este hecho tan trágico. En las filmaciones que tenemos de lo que ocurre dentro del vehículo, los chicos estaban muy contentos, cantando y demás. Evidentemente la Policía dice que no respondieron a la voz de alto, pero si eso hubiese ocurrido los chicos no creo que hayan llegado a escuchar por la manera en la que estaban cantando", reveló Bogliolo. En ese sentido, aclaró que en caso de que cualquier sospechoso no responda a la voz de alto durante la persecución, "no amerita el uso de arma de fuego de ninguna manera".