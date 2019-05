"Era un chico bueno, jugaba a la pelota, a los autitos, iba a al escuela. No robaba, no tomaba alcohol, no se drogaba. Se asustaron porque los perseguían y los balearon por la espalda. Los hicieron pedazos", dijo desconsolado Juan José, el padre de Danilo. "Siento que Camila me dice 'mamá, no estaba haciendo nada malo, solo estaba paseando'. Pienso en el miedo que habrán tenido esos chicos. Me los imagino gritando, llorando", dijo también Yanina.