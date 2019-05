"Cuando lo entrevisté vi que es un adolescente completamente normal. Algo retraído, como todos, pero por lo que pudimos saber nunca tuvo un problemas con nadie, no sufrió bullying y hasta ahora no se comprobó que haya hecho esa amenaza. No sabemos de dónde salió ese rumor. Simplemente es un video viejo. Es un chico como cualquier otro y su tío cometió el error de publicar ese video pero que ni siquiera en ese momento causó revuelo", aseguró Germinario, quien destacó la actitud de la familia al ponerse a disposición de la Justicia inmediatamente después de que comenzó el escándalo. Apenas intervino, el fiscal caratuló la causa bajo la calificación de "intimidación Pública" ya que el episodio de por sí causó pánico aunque aún desconoce contra quién actuará.