Política

Manuel Adorni confirmó que irá el 2 de julio al Senado tras la presión de aliados y opositores

Desde hace semanas, los jefes de los bloques de Unión por la Patria y el PRO exigen la presencia del titular de los ministros en la Cámara Alta, conforme lo dispone la Constitución. Incluso, comenzaron a barajar la posibilidad de impulsar una moción de censura. El mensaje del funcionario llega horas antes de una reunión clave de Labor Parlamentaria

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El jefe de Gabinete se presentará el próximo 2 de julio en el Senado (EFE)
El jefe de Gabinete se presentará el próximo 2 de julio en el Senado (EFE)

Luego de que la oposición, aliados y la vicepresidente, Victoria Villarruel, presionaran al jefe de Gabinete para que presente el informe de gestión, Manuel Adorni confirmó que asistirá al Senado de la Nación el próximo jueves 2 de julio. Así lo confirmaron fuentes oficiales a Infobae este martes por la noche.

“Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el fin de poner en su conocimiento, y a través suyo, a los Senadores de la Nación, mi disposición a concurrir al Honorable Senado de la Nación el próximo día jueves 02 de julio”, manifestó en la nota que el jefe de ministros envió al despacho de Villarruel.

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Según el escrito al que tuvo acceso este medio, Adorni presentará “el informe N° 146, a fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución Nacional e informar acerca de la marcha del Gobierno”. Tal como había anticipado, la visita será concretada en julio y no en junio, como esperaban los bloques aliados y opositores.

El anuncio llegó en medio de tensiones con diferentes bloques que buscaban avanzar con una moción de censura; en ese caso, sería el primer titular del Gabinete en ser sometido a este proceso. De hecho, en la reunión de Labor Parlamentaria, prevista para este miércoles, los bloques esperaban definir si se incorporaría al temario tratar sobre tablas la interpelación del jefe de los ministros, en el caso de que se sesione el jueves.

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El pedido comenzó a tomar fuerza durante la última semana, cuando los sectores dialoguistas, Villarruel y el bloque peronista manifestaron su rechazo a que el jefe de Gabinete comparezca ante la Cámara alta recién en julio para brindar su informe de gestión. Por este motivo, legisladores de diferentes espacios presionaron para que Adorni se presente durante el corriente mes tras no haberlo hecho en mayo.

Sesión en el senado por la suspensión de las PASO - Victoria Villarruel
Por disposición de Villarruel, mañana se celebrará la labor parlamentaria previa a la visita de Adorni (Gustavo Gavotti)

Durante la jornada del jueves, Villarruel había reiterado la solicitud a Adorni de que cumpla con su obligación constitucional y publicó en redes la carta enviada al funcionario. En su mensaje, la Vicepresidenta subrayó que Adorni no asistió al Senado desde que asumió en noviembre de 2025, por lo que exigió su presencia en junio.

No habiéndose usted puesto a disposición de asistir a esta Cámara desde que ha asumido tan alta responsabilidad, le solicito tenga a bien dar cumplimiento a su obligación constitucional”, apuntó la titular del Senado, tras convocar la Labor Parlamentaria para este miércoles 17 de junio a las 18:00 horas.

La fecha fue fijada luego de que el presidente del bloque del PRO, Martín Goerling, reclamara públicamente la convocatoria a una reunión de Labor Parlamentaria con el mismo objetivo y recordara que el último informe fue el número 143, presentado el 26 de junio de 2025 por el ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos. De esta manera, mañana se definirá el cronograma y la agenda junto a los jefes de bloques oficialistas y opositores.

No obstante, el reclamo hacia Adorni se remonta a una semana atrás, cuando el jefe del kirchnerismo, José Mayans, solicitó formalmente a Villarruel que estableciera la fecha de presentación. Según constató este medio, el 8 de mayo envió una carta a la presidenta del Senado para requerir que el jefe de Gabinete asista al recinto y se indique el plazo para la presentación de preguntas por parte de los senadores.

diputados sesion adorni gabinete adorni
Según consta en los registros, el último informe fue brindado en noviembre del año pasado (NA)

“El jefe de Gabinete de Ministros, que tenía que haber estado acá, en el Parlamento, en mayo, no apareció. No sean cómplices de eso. El jefe de Gabinete de Ministros, en la próxima sesión, tiene que estar acá. Lo que pasa es que, como Milei dijo que iba a hacer desaparecer el Banco Central e iba a luchar contra la corrupción, imagínense ustedes que su jefe de Gabinete no puede luchar contra la corrupción”, criticó, según consta en la versión taquigráfica.

En ese mismo documento especificaron que, previo al informe, los legisladores pueden enviar centenares de requerimientos para que sean respondidos por escrito antes de la comparecencia. Sin embargo, hasta el día de la fecha, ninguna de estas acciones se habría concretado.

De acuerdo con la estrategia que planteó el jefe de Gabinete, la cita buscaría obligar a los legisladores a que el tradicional receso de invierno quede trunco, al menos, por 48 horas. Aunque se planteaba que el funcionario habría intentado retrasarlo por un mes y medio, solamente consiguió tener dos semanas de ventaja hasta el día de la cita.

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