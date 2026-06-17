Cómo Microsoft logró aumentar la productividad en Japón trabajando cuatro días a la semana

Microsoft Japón organizó un experimento durante el cual 2.300 empleados disfrutaron de cinco viernes consecutivos libres. (Composición Infobae: REUTERS/Gonzalo Fuentes / Imagen Ilustrativa)

En Japón, donde una parte considerable de la población supera habitualmente las 60 horas laborales semanales, Microsoft decidió en 2019 poner a prueba la semana laboral de cuatro días.

El objetivo era doble: demostrar que el modelo 100-80-100 —cobrar el 100% del salario trabajando el 80% del tiempo, pero manteniendo el 100% de la productividad— es viable incluso en un contexto tan exigente y, además, posicionar a Microsoft Teams como herramienta clave para ese cambio cultural y organizacional.

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Semana laboral de cuatro días en Japón: el experimento de Microsoft

El contexto japonés presenta desafíos únicos para la reducción de la jornada laboral. En este país existe incluso un término específico para referirse a las consecuencias negativas del exceso de trabajo, reflejo de la fuerte adicción nacional al trabajo.

El objetivo era doble: demostrar que el modelo 100-80-100 es viable incluso en un contexto tan exigente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora bien, implementar una semana de cuatro días en un entorno así supone una prueba de fuego para cualquier empresa.

Microsoft Japón organizó un experimento durante el cual 2.300 empleados disfrutaron de cinco viernes consecutivos libres, sin que ello implicara una reducción de salario. El objetivo era comprobar si, dentro de la cultura laboral japonesa, era posible mantener la productividad y la eficiencia con menos días de trabajo.

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La iniciativa también sirvió para evaluar cómo la introducción de Microsoft Teams podía facilitar nuevos modos de colaboración. Se establecieron reglas claras: reuniones más cortas, de 60 a 30 minutos, y con un máximo de cinco participantes. Además, se incentivó la comunicación directa y la proactividad, reduciendo el tiempo invertido en correos electrónicos y promoviendo la eficiencia colectiva.

A finales de 2019, tras la conclusión del experimento, Microsoft planteó la posibilidad de extender el modelo de semana laboral de cuatro días. REUTERS/Chris Helgren

Resultados del modelo 100-80-100 en la productividad empresarial

Los resultados de la prueba superaron ampliamente las expectativas iniciales. Al comparar los datos con el mismo periodo del año anterior, la productividad por empleado se incrementó un 39,9%. Esta cifra refleja el potencial del modelo 100-80-100 para transformar los entornos laborales, incluso en culturas con una fuerte tendencia al presentismo y la sobrecarga de horas.

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Además, la reducción de la jornada tuvo un impacto directo en el consumo de recursos. El gasto eléctrico en las oficinas cayó un 23% y la impresión de papel descendió un 60%. Estos datos no solo evidencian una mayor eficiencia en el uso del tiempo, sino también en la gestión de los recursos materiales de la empresa.

El éxito del experimento permitió a Microsoft posicionarse como uno de los referentes mundiales en la promoción de la semana laboral reducida. El caso japonés se convirtió en una prueba concreta de que la reducción de días laborables puede ser compatible con el mantenimiento, e incluso la mejora, de los resultados empresariales.

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La iniciativa también sirvió para evaluar cómo la introducción de Microsoft Teams podía facilitar nuevos modos de colaboración.

Microsoft Teams y la transformación del trabajo en Japón

Uno de los elementos clave en la puesta en marcha de la semana de cuatro días fue la integración de Microsoft Teams como plataforma principal de comunicación y gestión de tareas. La herramienta favoreció una dinámica de trabajo más ágil, eliminando reuniones innecesarias y agilizando la toma de decisiones.

El uso de Teams demostró que la tecnología puede facilitar la transición hacia modelos laborales más flexibles sin sacrificar la coordinación ni la productividad.

Esta experiencia también se utilizó como argumento para atraer nuevos talentos. La promesa de un entorno laboral donde es posible conciliar vida personal y profesional, sin renunciar al salario ni al desarrollo profesional, se convirtió en un incentivo para captar personal tanto dentro como fuera de Japón.

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En 2019, Microsoft implementó en Japón una jornada laboral de solo cuatro días, en un contexto donde numerosos empleados superan las 60 horas de trabajo cada semana. REUTERS/Albert Gea

Impacto de la pandemia en la discusión sobre la jornada laboral

A finales de 2019, tras la conclusión del experimento, Microsoft planteó la posibilidad de extender el modelo de semana laboral de cuatro días. Sin embargo, la llegada de la pandemia de COVID-19 a comienzos de 2020 cambió radicalmente el enfoque de las políticas laborales.

El teletrabajo y los modelos híbridos pasaron al centro del debate, desplazando temporalmente la discusión sobre la reducción de la jornada semanal.

A pesar de ello, el caso de Microsoft Japón sigue siendo uno de los ejemplos más citados al analizar los beneficios de la semana laboral de cuatro días. La experiencia demuestra que, incluso en países con una fuerte cultura del trabajo, es posible implementar cambios estructurales que mejoran la eficiencia, reducen costes y favorecen la captación de talento.

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