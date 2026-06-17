Colombia

Esta es la fecha en la que Gustavo Petro entregará la Presidencia de Colombia a su sucesor

El 21 de junio de 2026, los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir un nuevo mandatario del país. La población decidirá entre los candidatos Iván Cepeda Castro y Abelardo de la Espriella

Guardar
Google icon
- crédito Juan Diego Cano/Presidencia
El presidente Gustavo Petro terminará su periodo presidencial el 7 de agosto - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Los colombianos están próximos a tener una nueva representación en la Casa de Nariño. El 21 de junio de 2026, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales (segunda vuelta), en las que los candidatos presidenciales Iván Cepeda Castro y Abelardo de la Espriella se disputarán el cargo más importante del país.

Los aspirantes se ubicaron en los primeros puestos de los resultados electorales del 31 de mayo (primera vuelta). De la Espriella tomó la delantera con más de 10 millones de votos, mientras que Cepeda se ubicó en el segundo puesto, con más de nueve millones de votos.

PUBLICIDAD

El día de las elecciones, la ciudadanía podrá acudir a las urnas entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Posteriormente, se realizará el preconteo de los votos que determinará cuál de los candidatos ganó la contienda electoral. Ese resultado se confirmará después con los escrutinios.

Un hombre con gafas y chaqueta oscura vota en una cabina de cartón en un centro electoral, con carteles que prohíben el uso de celulares
El 21 de agosto, las urnas abrirán a las 8:00 a. m. y cerrarán a las 4:00 p. m. - crédito AP

Teniendo claro quién reemplazará al presidente Gustavo Petro en el cargo, pasará un poco más de un mes antes de que puede efectuarse el cambio de mandato. El actual jefe de Estado culminará su periodo presidencial oficialmente el 7 de agosto, fecha en la que iniciará el tiempo de liderazgo del nuevo mandatario. Ese día se lleva a cabo su posesión en el cargo.

PUBLICIDAD

La Constitución Política de Colombia establece un protocolo para que se adelante adecuadamente la posesión presidencial.

El Presidente de la República tomará posesión de su destino ante el Congreso, y prestará juramento en estos términos: “Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia”. Si por cualquier motivo el Presidente de la República no pudiere tomar posesión ante el Congreso, lo hará ante la Corte Suprema de Justicia o, en defecto de esta, ante dos testigos", precisa el artículo 192 de la Constitución.

La convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, eje del programa de Cepeda, generará una fractura de entrada entre el ejecutivo y la rama legislativa, independientemente de la composición de las bancadas - crédito Lina Gasca/Colprensa
El presidente hace juramento ante el Congreso de la República - crédito Lina Gasca/Colprensa

El día en el que el nuevo mandatario ocupa el cargo coincide con la Batalla de Boyacá, que fue un enfrentamiento de carácter militar acaecido en 1819. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, ese hecho histórico es considerado uno de los eventos más importantes de la independencia de Colombia.

Así las cosas, desde 1886 se lleva a cabo la posesión del jefe de Estado el 7 de agosto; anteriormente, la entrada en funciones del presidente y el vicepresidente se hacía el 1 de abril, según se establecía en la constitución de la Nueva Granada de 1832.

El Decreto 770 de 1982, por el cual se expide el Reglamento de Protocolo y Ceremonial de la Presidencia de la República, indica que el 8 de agosto, después de la posesión presidencial, el nuevo mandatario debe recibir a los integrantes de las Misiones Especiales en el Palacio de Nariño.

Dibujo acuarela que muestra a Iván Cepeda con gafas y Abelardo de la Espriella saludando, frente a la Casa de Nariño y una bandera colombiana.
Un empate entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se resolvería a la suerte, según la normativa vigente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

“El día 8 de agosto aproximadamente a las 19:00 horas el señor Presidente de la República, ofrecerá una recepción en los salones del Palacio de Nariño a los integrantes de las Misiones Extranjeras acreditadas a la transmisión del Mando. Para esta ceremonia se utilizará traje de calle oscuro”, precisa la normativa.

¿Qué pasa si hay un empate en las elecciones?

Si los resultados de la segunda vuelta presidencial llegan a presentar un empate entre los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, no quiere decir que no habrá un nuevo presidente para posesionar el 7 de agosto. De acuerdo con el artículo 183 del Código Electoral (Decreto 2241 de 1986), la elección se decidirá a la suerte.

“Colocadas en una urna las papeletas con los nombres de los candidatos o de quienes encabezan las listas que hubiesen obtenido igual número de votos, un ciudadano designado por la corporación escrutadora extraerá de la urna una de las papeletas. El nombre que ésta contuviere será el del candidato o lista a cuyo favor se declara la elección”, indica el decreto.

Temas Relacionados

Gustavo PetroPosesión del nuevo presidenteElecciones presidenciales Colombia 2026Elecciones Colombia 2026Elecciones 2026Candidatos presidencialesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobernación del Valle advierte: acueducto de Buenaventura depende del próximo Gobierno y nuevos recursos nacionales

Dilian Toro señaló que el proyecto para garantizar el suministro de agua sigue en fase de estructuración financiera y que su ejecución está sujeta a la disponibilidad de recursos ya aprobados pero aún en trámite. Además, indicó que el departamento aportará recursos propios mientras avanzan los procesos contractuales

Gobernación del Valle advierte: acueducto de Buenaventura depende del próximo Gobierno y nuevos recursos nacionales

Pico y placa en Cali hoy 17 de junio de 2026, así regirá la medida

Esto le interesa si va a conducir en la ciudad este miércoles

Pico y placa en Cali hoy 17 de junio de 2026, así regirá la medida

Pico y Placa en Medellín: qué autos descansan este miércoles 17 de junio

Cuáles son los carros que no transitan este miércoles, chécalo y evita una multa

Pico y Placa en Medellín: qué autos descansan este miércoles 17 de junio

Roberto Martínez salió al paso de los rumores sobre su futuro como seleccionador de Portugal: “Es un hecho”

En rueda de prensa, el español confirmó la baja de Rúben Dias para el debut del cuadro luso ante Congo Democrático en Houston

Roberto Martínez salió al paso de los rumores sobre su futuro como seleccionador de Portugal: “Es un hecho”

Excapitán de la Selección Colombia aseguró que “sí era gol de Yepes” en Brasil 2014: “Hubo una explicación, pero los colombianos no la creen mucho”

El capitán de la Tricolor en Brasil 2014 reflexionó sobre la polémica jugada, y se refirió al proceso actual con Néstor Lorenzo al mando

Excapitán de la Selección Colombia aseguró que “sí era gol de Yepes” en Brasil 2014: “Hubo una explicación, pero los colombianos no la creen mucho”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

ENTRETENIMIENTO

Fanático de Andrés Franco terminó dormido en un árbol durante un concierto en una plaza pública del Tolima

Fanático de Andrés Franco terminó dormido en un árbol durante un concierto en una plaza pública del Tolima

Majida Issa habría decidido darse una nueva oportunidad en el amor con un viejo conocido: esto es lo que se sabe

Segunda vuelta presidencial: José Gaviria, exjurado del ‘Factor X’, envió mensaje y motivó a no votar con odio

Valentino Lázaro preocupó por su estado de salud mental, que está relacionado con su ausencia en redes sociales: “Qué será de mi vida”

Tebi Bernal respondió a las declaraciones de su ‘ex’ Alejandra Salguero tras su paso por ‘La casa de los famosos’: “Ella necesitaba alejarse de mí”

Deportes

Roberto Martínez salió al paso de los rumores sobre su futuro como seleccionador de Portugal: “Es un hecho”

Roberto Martínez salió al paso de los rumores sobre su futuro como seleccionador de Portugal: “Es un hecho”

Excapitán de la Selección Colombia aseguró que “sí era gol de Yepes” en Brasil 2014: “Hubo una explicación, pero los colombianos no la creen mucho”

Luis Javier Suárez se apoya en los veteranos de Colombia: “Los que han jugado uno o dos Mundiales transmiten tranquilidad”

Jhon Arias hará que Chocó pueda ver el partido entre Colombia y Uzbekistán por la Copa del Mundo: este es el plan

Jhon Jáder Durán vuelve a quedar a la deriva: el Zenit confirmó su salida por la puerta de atrás