Una directiva religiosa del colegio aseguró esta mañana: "Es un alumno nuevo. No consta ningún problema de conducta. Es un chico con muy buenas notas. La familia es gente trabajadora, es una familia bien constituida y que lucha a diario, como todos. No existe tales amenazas que se dijeron, no constan en la institución ni en la Justicia. Sí existe ese video, pero según los papás fue grabado hace un año atrás y lo grabó en el ámbito familiar"