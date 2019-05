"Sos pura energía", concluyó Bugliani. "El Templo" no era una discoteca, no era un bar, no era una biblioteca ni un eufemismo para señalar al Sábato, sino la casa de Bugliani en la calle Alsina en Once, un departamento con un entrepiso. El profesor, un hombre culto, autor de varios libros, versado en tradiciones místicas, había comenzado a tomar a sus alumnas y alumnos del "Ágora Teatral" para verlos en privado y formar pequeños grupos, células, que se convertían en ceremonias, sectas dentro de sectas con Bugliani como líder. Había ritos: libaciones a los dioses con vino, abrazos grupales, muertes simbólicas. Bugliani hablaba de "derrotar a la Matrix", de trascender los límites en situaciones de ojos vendados. Una mujer, una adolescente, terminó maniatada y vendada a una silla.