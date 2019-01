"Me llamaron a los cuatro días de la operación (de Wolek) diciéndome que lo estaban por despertar, por si quería ir a verlo. Y estuve ahí cuando se despertó. Yo estaba al lado en silencio cuando abrió los ojos. Estaba un poco desorientado, me miró un rato y me dijo: 'Vos fuiste mi médico'. No sé si fue una corazonada o qué. Le dije que sí, que estábamos muy contentos de que estuviera vivo y bien, le pedí disculpas en nombre mi país por la situación que había vivido y le conté que todos estábamos haciendo fuerzas para que se recupere", relató el médico.