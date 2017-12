Ponce explicó la evolución del turista y la dificultades para operarlo, ya que en el quirófano, el médico se encontró con que el corazón de Wolek tenía no una sino dos heridas. "Lo importante era pasar la cirugía. No hay precedente, o hay muy pocos, de una intervención con dos orificios juntos en el corazón. Yo entraba por la escalinata del hospital y me encuentro la ambulancia y a un hombre sin pulso. La operación duró tres o cuatro horas. Era vida o muerte", detalló a Infobae.