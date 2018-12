Yamil nació en los medios el 8 de diciembre de 2017. Un día antes sucedió algo que no suele ocurrir: eligió descansar. "Estaba por ir a tomar algo con un amigo hasta que le dije: 'Mejor me voy a dormir temprano porque no sé, estoy medio apagado'. Entonces me acosté un poco antes. Como el 8 de diciembre es feriado, llegué rápido al hospital porque no había mucho tránsito. Cuando estoy casi subiendo al tercer piso, me llaman para avisar que estaba viniendo un paciente en gravísimo estado, apuñalado. Bajé a verlo: tenía perforaciones por todos lados, unas diez recuerdo haber contado, pero tenía dos que habían atravesado el corazón y cuatro que habían atravesado los pulmones", recordó.