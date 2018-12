El movimiento responde, según explicaron fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) a este medio, a lo que dijo Farré en la entrevista publicada el martes, respecto de la actitud que podría tomar Pardo Paso, conocido como Naco Goldfinger, después de que él delatara su idea de atentar contra la vida de Ferrari: "Naco tiene gente en todos lados, me amenazó, me amenaza y me va a hacer matar".