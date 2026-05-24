La ‘comunidad de la luz’: cómo la inversión láser está redefiniendo la industria dental en Perú

Recientes facilidades de financiamiento, introducidas por casas comerciales internacionales, permiten a más odontólogos peruanos acceder a la tecnología láser.

El mercado de la odontología láser en Perú avanza en tecnología, especialización y prestigio regional, pero sigue siendo un rubro de alto costo y acceso limitado.

Una parte ínfima de los profesionales en el país dispone de equipos láser en sus consultorios, según un análisis tras el VII Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Láser en Odontología (SOLALO) Cusco 2026, que reunió a especialistas de 16 países e impulsó el debate sobre los retos económicos y científicos en la región.

El impacto económico de una tecnología incipiente

De acuedo con Rafael Palma Salinas, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Láser en Odontología (SOLALO), la presencia de láser en la práctica odontológica peruana es casi testimonial: “En Perú, somos 55.000 dentistas activos, pero solo tenemos láser menos de 60. Es decir, casi el 0,1%”.

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Palma recalcó, en diálogo con Infobae Perú, que esta cifra coloca a los profesionales que invierten en tecnología láser en un segmento muy exclusivo, con una diferencia notable respecto a la competencia.

El costo de los equipos y la falta de financiamiento habían sido históricamente barreras para la expansión del láser odontológico.

El láser en odontología peruana se emplea en tratamientos de caries, endodoncia, ortodoncia y cirugías, ofreciendo procedimientos menos invasivos y mayor precisión.

Sin embargo, la llegada de casas comerciales de Italia, Alemania, China y Brasil ha diversificado la oferta y las formas de pago, facilitando la adquisición mediante cuotas y financiamiento, lo que permite a más odontólogos considerar su incorporación.

“Actualmente, no tener un láser ahorita es por falta de voluntad, porque actualmente están dando mucha facilidad en las casas comerciales, lo que antes no había”, indicó Palma.

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De todos modos, la escasez de equipos revela la brecha tecnológica y la desigualdad en la modernización del sector dental.

La oferta internacional impulsa el acceso, pero la brecha persiste

Para quienes dan el salto, la inversión se traduce en diferenciación y mayor atractivo para el paciente. Los tratamientos con láser suelen ofrecer mejores experiencias en cuanto a dolor, inflamación y recuperación, aunque el servicio no se cobra mucho más caro que los tratamientos convencionales.

La rentabilidad, según Palma, proviene de la capacidad de captar pacientes que buscan procedimientos menos invasivos y de mayor calidad, además de la visibilidad que generan los testimonios en redes sociales.

¿Para qué puede usarse el láser en odontología? Según la experiencia y exposición en SOLALO Cusco 2026, el láser permite:

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Realizar curaciones dentales sin necesidad del taladro tradicional.

Reparar y regenerar tejidos blandos y duros, acelerando la recuperación postoperatoria.

Disminuir el dolor y la inflamación tras cirugías orales.

Acelerar el movimiento dental y mejorar la calidad del remodelado óseo en tratamientos de ortodoncia.

Realizar cirugías en tejidos blandos, como frenectomías en niños, con menos dolor y trauma.

Descontaminar conductos radiculares en endodoncia, eliminando hasta el 99,9% de los microorganismos patógenos y reduciendo el uso de antibióticos.

Eliminar caries de forma precisa y selectiva con láser de erbio, evitando el uso de taladros.

Aplicarse en tratamientos estéticos faciales y de labios, con procedimientos mínimamente invasivos.

Entre los beneficios del láser odontológico destacan la reducción del dolor, la inflamación y el tiempo de recuperación tras tratamientos y cirugías.

El sector público aún no incorpora esta tecnología

El láser odontológico aún no ha llegado al sector público peruano. Palma reconoce que, a pesar de los avances, los hospitales estatales carecen de esta tecnología tanto por limitaciones presupuestarias como por desconocimiento y falta de capacitación.

En contraste, países como Brasil han incorporado el láser en hospitales públicos y privados, impulsados por la fabricación local y el apoyo institucional.

Los retos económicos también incluyen la formación profesional. La comunidad de usuarios láser, autodenominada “la comunidad de la luz”, ha crecido gracias a la capacitación internacional y la colaboración entre especialistas de América Latina y Europa.

El acceso inmediato a estudios y publicaciones científicas por internet ha reducido la brecha de actualización, permitiendo que la tecnología de punta llegue antes al país.

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En endodoncia, el láser elimina hasta el 99,9% de los microorganismos en los conductos radiculares, disminuyendo la necesidad de antibióticos tras el procedimiento.

Innovación clínica y proyección regional

Durante el VII Congreso SOLALO Cusco 2026, los participantes discutieron los principales avances en fotobiomodulación, manejo del dolor, cicatrización, odontología mínimamente invasiva e integración digital.

El láser se ha consolidado como una herramienta transversal, utilizada en ortodoncia, implantología, cirugía de tejidos blandos, endodoncia y estética facial.

Palma destacó que el láser permite acelerar el movimiento dental en ortodoncia, realizar cirugías menos traumáticas en niños y descontaminar conductos radiculares con alta eficacia.

“El láser hace que repare mucho más rápido. Una endodoncia con láser es más rápida, menos contaminada y más llevadera para el paciente”, afirmó.

La expectativa de los organizadores es que cada vez más odontólogos peruanos se sumen a la tendencia y eleven el nivel profesional del sector.

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El dato

El próximo evento nacional sobre láser en odontología será en Piura en octubre de 2026, organizado por la Sociedad Peruana de Láser, mientras que el VIII Congreso Latinoamericano de Odontología Láser se realizará en República Dominicana en 2027, con la participación de líderes regionales y la continuidad de la “comunidad de la luz” y la presencia del presidente de la SOLALO, Dr. Sergio Jiménez Sánchez.