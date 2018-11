Gabriela, presidenta de La Cultura del Barrio, aseveró: "No había nadie adentro cuando allanaron el lugar, nos enteramos por un compañero. Nos allanaron siete horas para nada, porque no encontraron nada. No nos informaron por qué nos allanaban, decían que buscaban explosivos. Este es un club de barrio con las puertas abiertas, entran todos los vecinos y vecinas. Hacemos deporte inclusivo, clases gratis, participa quien quiera. No tiene lógica esto, no nos cierra. Seguimos sin entender. Nos dejaron todo roto. Se llevaron una computadora, nada más. Este es un espacio de deporte y cultura, los vecinos se acercaron porque saben lo que hacemos".