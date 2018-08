La primera derivación de ese confesionario colectivo espoleó en el acto la causa más antigua que involucra al kirchnerismo: la de la valija con US$ 800.000 de Guido Antonini Wilson. El juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola, llamó a indagatoria para el mes próximo a diez nuevos imputados por contrabando de divisas y lavado de dinero, gracias a las confesiones de los cuadernos. Entre ellos, deberán comparecer el ex ministro de Planificación, Julio de Vido; su mano derecha, Carlos María Olazagasti; la secretaria privada de éste, Victoria Bereziuk; el ex Director General de Aduanas, Ricardo Echegaray; el ex titular de Enarsa, Exequiel Espinosa junto a otros cinco guardias aduaneros sospechados de encubrimiento.