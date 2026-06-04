España suma 13.100 nuevos millonarios en un año por el tirón de la Bolsa, la banca y la vivienda

Yate de lujo frente a la costa de Formentera, España (Canva)

España cerró 2025 con 259.700 grandes patrimonios, 13.100 más que un año antes, lo que supone un aumento del 5,3%, según el ‘Informe sobre la Riqueza Mundial 2026′ elaborado por Capgemini. El avance se produjo en un ejercicio marcado por la buena evolución de los mercados financieros, los resultados del sector bancario y el encarecimiento de la vivienda.

La riqueza financiera de este colectivo también aumentó. En conjunto, las personas de alto patrimonio en España acumularon 672.112 millones de euros, un 6,7% más que en 2024. De esta forma, el volumen de riqueza creció a un ritmo superior al del número de millonarios.

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El informe considera grandes patrimonios a las personas con activos invertibles de al menos un millón de dólares, excluyendo su residencia principal, objetos de colección, bienes de consumo y bienes duraderos. Se trata, por tanto, de una medición centrada en la riqueza disponible para inversión y no en el patrimonio total de los hogares.

La Bolsa, la banca y la vivienda impulsan el aumento

Capgemini atribuye el crecimiento registrado en España a la buena evolución de los mercados, el sector bancario y el inmobiliario. La subida de la Bolsa elevó el valor de las carteras financieras, mientras que el buen comportamiento de la banca y el encarecimiento de los activos vinculados al ladrillo beneficiaron a quienes ya tenían inversiones en esos sectores.

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El Ibex 35 cerró 2025 con su mejor ejercicio desde 1993, tras una revalorización cercana al 50%. Ese comportamiento bursátil tuvo un impacto directo en la riqueza financiera de las personas con mayor patrimonio, más expuestas a acciones, fondos y otros productos de inversión que el conjunto de la población.

A esa evolución se sumó el buen momento del sector bancario. Las principales entidades cotizadas españolas -BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell, CaixaBank y Bankinter- cerraron 2025 con un beneficio conjunto de 34.000 millones de euros, un 7% más. Estos resultados contribuyeron al buen comportamiento de uno de los sectores con más peso en el mercado español.

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El tercer factor fue la vivienda. Los precios continuaron al alza en 2025 y reforzaron la riqueza asociada a la inversión inmobiliaria, ya que la definición de gran patrimonio utilizada por Capgemini excluye expresamente la residencia principal. El mismo encarecimiento que incrementa el valor del patrimonio de quienes ya tienen inmuebles agrava, al mismo tiempo, las dificultades de acceso a la vivienda para buena parte de los hogares.

Según el INE, el precio de la vivienda subió de media un 12,7% en 2025, el mayor incremento desde el inicio de la serie, en 2007, y encadenó su duodécimo ejercicio consecutivo al alza.

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Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, asegura que el precio de la vivienda y del alquiler seguirá subiendo este año a no ser que España viva una crisis económica originada por la guerra en Oriente Medio.

España sube en el ranking mundial de riqueza

El avance permitió a España escalar una posición en la clasificación internacional de Capgemini. El país ocupa el puesto 14 entre los 25 mercados con más población de alto patrimonio, según el informe. La evolución se enmarca además en un ejercicio positivo para la economía española, que registró uno de los mejores comportamientos entre las principales economías europeas.

La tendencia no se limita a España. A nivel mundial, la población de grandes patrimonios alcanzó los 25,3 millones de personas al cierre de 2025, tras aumentar un 7,9%. La riqueza acumulada por este grupo creció un 8,7%, hasta 98,3 billones de dólares, el mayor avance anual desde 2018.

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La consultora explica este crecimiento por la fortaleza de los beneficios empresariales, el buen comportamiento de los mercados bursátiles y la inversión en compañías vinculadas a la inteligencia artificial. La moderación de la inflación también favoreció la creación de riqueza, especialmente entre los patrimonios con mayor exposición a activos financieros.

Estados Unidos y China concentraron buena parte del aumento de la población millonaria. Estados Unidos sumó 736.000 personas de alto patrimonio en 2025, mientras que China añadió 436.000. En Europa, el número de grandes fortunas creció un 6,5%, con Luxemburgo y Alemania entre los países que registraron mayores incrementos.

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Los ultrarricos crecen más rápido

El informe muestra que el crecimiento fue especialmente intenso en el tramo más alto de la pirámide patrimonial. Los ultrarricos, considerados aquellos con patrimonios superiores a los 30 millones de dólares, fueron el segmento de mayor crecimiento por segundo año consecutivo.

La población mundial de este grupo se situó en unas 250.000 personas, un 9,4% más que el año anterior, mientras que su riqueza global aumentó un 9,7%. Según Capgemini, los ultrarricos se beneficiaron más del buen año de los mercados porque suelen tener inversiones más diversificadas y acceso a productos de mayor rentabilidad, tanto en mercados cotizados como en operaciones privadas.

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