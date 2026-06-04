EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 4 de junio: activan doble alerta por lluvias y granizo en la capital

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Activan doble alerta en CDMX por fuertes lluvias y granizo la madrugada del jueves

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó doble alerta por lluvias y granizo en las 16 alcaldías de la capital para la madrugada del jueves 4 de junio.

La alerta naranja —la de mayor riesgo— cubre ocho alcaldías: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan. En esas demarcaciones se esperan lluvias de entre 30 y 49 milímetros, con riesgo de encharcamientos, inundaciones y corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.

(Gobierno de la CDMX)

Las otras ocho alcaldías —Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco— quedaron bajo alerta amarilla, con precipitaciones estimadas de entre 15 y 29 milímetros. En esas zonas, las autoridades advierten también por caída de ramas, árboles y lonas.

(Gobierno de la CDMX)