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EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 4 de junio: activan doble alerta por lluvias y granizo en la capital

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este jueves

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En pocas líneas:

06:22 hsHoy

Activan doble alerta en CDMX por fuertes lluvias y granizo la madrugada del jueves

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó doble alerta por lluvias y granizo en las 16 alcaldías de la capital para la madrugada del jueves 4 de junio.

La alerta naranja —la de mayor riesgo— cubre ocho alcaldías: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan. En esas demarcaciones se esperan lluvias de entre 30 y 49 milímetros, con riesgo de encharcamientos, inundaciones y corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.

(Gobierno de la CDMX)
(Gobierno de la CDMX)

Las otras ocho alcaldías —Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco— quedaron bajo alerta amarilla, con precipitaciones estimadas de entre 15 y 29 milímetros. En esas zonas, las autoridades advierten también por caída de ramas, árboles y lonas.

(Gobierno de la CDMX)
(Gobierno de la CDMX)

Ambas alertas fueron emitidas el 3 de junio a las 23:45 horas y abarcan el periodo de las 23:50 del miércoles a las 03:00 del jueves. El fenómeno se inscribe en una jornada de lluvias que afecta a más de 20 estados del país, impulsada por un canal de baja presión sobre la Mesa Central y el ingreso de humedad del Pacífico y el Golfo de México, según el Servicio Meteorológico Nacional.

06:21 hsHoy

¿Cómo estará el clima en Ciudad de México?

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este jueves?, aquí está el pronóstico del clima para las siguientes horas en Ciudad de México.

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06:21 hsHoy

CDMX y más de 20 estados bajo alerta por fuertes lluvias este jueves 4 de junio

Las precipitaciones podrían provocar inundaciones, encharcamientos y problemas de movilidad, especialmente en el centro, occidente y sureste del país

El temporal de lluvias continuará afectando gran parte del país con tormentas intensas y granizo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El temporal de lluvias continuará afectando gran parte del país con tormentas intensas y granizo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El temporal de lluvias continuará afectando a gran parte del territorio nacional durante este jueves 4 de junio, de acuerdo con el más reciente pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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