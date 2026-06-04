EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 4 de junio: activan doble alerta por lluvias y granizo en la capital

En pocas líneas:
Activan doble alerta en CDMX por fuertes lluvias y granizo la madrugada del jueves
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó doble alerta por lluvias y granizo en las 16 alcaldías de la capital para la madrugada del jueves 4 de junio.
La alerta naranja —la de mayor riesgo— cubre ocho alcaldías: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan. En esas demarcaciones se esperan lluvias de entre 30 y 49 milímetros, con riesgo de encharcamientos, inundaciones y corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.
Las otras ocho alcaldías —Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco— quedaron bajo alerta amarilla, con precipitaciones estimadas de entre 15 y 29 milímetros. En esas zonas, las autoridades advierten también por caída de ramas, árboles y lonas.
Ambas alertas fueron emitidas el 3 de junio a las 23:45 horas y abarcan el periodo de las 23:50 del miércoles a las 03:00 del jueves. El fenómeno se inscribe en una jornada de lluvias que afecta a más de 20 estados del país, impulsada por un canal de baja presión sobre la Mesa Central y el ingreso de humedad del Pacífico y el Golfo de México, según el Servicio Meteorológico Nacional.
¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este jueves?, aquí está el pronóstico del clima para las siguientes horas en Ciudad de México.
El temporal de lluvias continuará afectando a gran parte del territorio nacional durante este jueves 4 de junio, de acuerdo con el más reciente pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).