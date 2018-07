Por lo pronto, Yadarola recibió una notificación preliminar del SPF que le aseguró que no hay elementos de alerta o riesgo inmediato con respecto al cantante de Viejas Locas. El juez todavía no cuenta con ningún testimonio que indique una relación entre víctima y presunto victimario. La hipótesis -principalmente popular- de una transa de drogas fallida está hasta ahora descartada: Díaz no tenía ningún estupefaciente en los bolsillos del jogging que llevaba al morir. El juez, por otra parte, aguarda el legajo de reincidencia de la víctima.