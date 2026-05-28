Experta habló del valor nutricional de la papa, producto indispensable en la dieta de los colombianos

La versatilidad de esta preparación conquista paladares - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Día Internacional de la Papa se celebra cada 30 de mayo con el fin de reconocer el papel fundamental de este tubérculo como alimento básico, asequible y nutritivo para millones de personas en el mundo.

La fecha oficial fue establecida por las Naciones Unidas para promover su aporte en la alimentación y destacar su rol en la seguridad alimentaria global. Además, en la cocina colombiana es uno de los productos más destacados.

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Y es que la papa es ampliamente valorada por su versatilidad, bajo costo y distintas variedades, porque puede adaptarse a múltiples recetas y métodos de cocción, desde preparaciones tradicionales hasta opciones sencillas y saludables, lo que la convierte en una alternativa práctica para variar la dieta en los hogares.

Recuerde que es importante cuidar los condimentos, los expertos recomiendan agregar especias naturales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Este alimento se destaca en las gastronomías de América Latina y España por su capacidad de integrarse en menús de diferentes culturas y estilos de vida, lo que lo posiciona como una fuente nutricional importante. De plato principal a guarnición, la papa complementa la mesa cotidiana y fomenta hábitos de consumo equilibrados.

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Expertos en el área, como Sandra Patricia Pérez Torres, docente en Gestión Gastronómica de la Uniagustiniana, indican que la papa “posee un importante valor nutricional, es ampliamente aceptada en distintas culturas y permite desarrollar preparaciones tradicionales e innovadoras dentro de la gastronomía”.

Estas características facilitan su uso en recetas tanto clásicas como contemporáneas que pueden adaptarse a todos los paladares.

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Usos culinarios de la papa en recetas cotidianas

La papa sobresale en la cocina por su capacidad de adaptarse a diferentes técnicas y platos. Puede formar parte de sopas, caldos, guisos, purés, tortillas, papas fritas y croquetas.

También se integra con facilidad en ensaladas, platos fríos y opciones creativas. Sus distintas variedades permiten experimentar en la cocina y acceder a sus beneficios en diversas preparaciones.

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La capacidad de la papa para absorber sabores la convierte en un complemento ideal en la alimentación cotidiana, ofreciendo alternativas variadas y saludables según el gusto y las costumbres de cada región.

Combinar este producto con ingredientes saludables puede favorecer su salud - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Así puede aprovechar al máximo las propiedades de la papa

Preparar la papa al vapor, hervida, horneada o en puré ayuda a conservar gran parte de sus propiedades nutricionales. Estos métodos de cocción son recomendados por especialistas y son fáciles de incorporar en la rutina diaria.

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Los expertos aconsejan consumir la papa en combinación con fuentes de proteína, vegetales frescos y grasas saludables. Así, se potencia su valor alimenticio y se contribuye al equilibrio en la dieta familiar.

Gracias a su practicidad y aporte nutricional, la papa se mantiene como una opción versátil para quienes buscan comidas fáciles, sanas y sabrosas. Elegir métodos de cocción sencillos permite disfrutar de este alimento sin perder sus cualidades esenciales.

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Cómo preparar papas chorreadas

La cocina colombiana y sus sabores pueden resaltarse con productos saludables - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ingredientes para 4 porciones

1 kg de papas pastusas medianas

2 tomates maduros (o 1 taza de tomate picado/rallado)

1 manojo pequeño de cebolla larga (2–3 tallos), finamente picada

1 diente de ajo (opcional), picado o machacado

2 cucharadas de mantequilla

1/3 a 1/2 taza de leche o crema de leche

150 a 200 gramos de queso costeño o queso campesino rallado

Sal al gusto

Comino, una pizca

Cilantro picado (opcional), para terminar

Preparación

Lavar bien y pelar las papas si la cáscara es gruesa; si es delgada, se pueden dejar con cáscara para aportar sabor. Colocar en una olla, cubrir con agua fría y agregar sal para llevar a hervor y cocinar a fuego medio hasta que queden suaves al pinchar, sin desbaratarse (aprox. 18 a 25 minutos). Se escurren y se reservan tapadas. Preparar el hogao: en una sartén se derrite la mantequilla (o se calienta el aceite). Sofreír la cebolla larga con una pizca de sal durante 3 a 4 minutos. Añadir el ajo si se usa y, enseguida, el tomate. Se cocina de 6 a 10 minutos hasta obtener una mezcla espesa y bien integrada. Se puede añadir una pizca de comino. Bañar con crema o leche: bajar el fuego e incorporar la leche o la crema poco a poco, mezclando para lograr una salsa cremosa, sin hervor fuerte para evitar que se corte. Incorporar el queso: se agrega el queso desmenuzado en dos tandas, revolviendo a fuego bajo para que se funda parcialmente y mantenga textura. Poner sobre un plato, cubrir con la salsa y si desea, puede terminar con cilantro picado por encima para decorar.