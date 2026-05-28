Resurrección digital, la técnica con IA usada para que actores fallecidos aparezcan en películas

El proceso de resurrección digital combina recopilación masiva de datos, clonación de voz y técnicas avanzadas de deepfake. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La muerte de un actor solía significar el fin de su carrera en la pantalla grande. Sin embargo, los avances en la inteligencia artificial (IA) generativa y los efectos visuales parecen desafiar esta ley biológica.

Hoy en día, la industria del entretenimiento recurre cada vez más a la resurrección digital, una técnica cinematográfica y tecnológica que permite recrear con asombrosa fidelidad la voz, el rostro y los movimientos de celebridades fallecidas para que sigan protagonizando nuevas historias o realizando cameos.

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El ejemplo más reciente e impactante de esta tendencia lo protagoniza la leyenda de los cómics Stan Lee. Recientemente, la compañía de audio e IA ElevenLabs anunció una alianza estratégica con ‘Stan Lee Universe’ para clonar la voz y el rostro del cocreador de Marvel. Gracias a esta tecnología, Stan Lee ‘regresará’ para narrar audiolibros clásicos (comenzando con ‘La isla del tesoro’) dentro de la aplicación Eleven Reader, además de realizar cameos digitales y apariciones interactivas.

La voz y el rostro de Stan Lee serán clonados mediante IA para nuevas producciones y audiolibros. (Reuters)

Cómo funciona el proceso de resurrección digital

Recrear a un ser humano fallecido de forma que resulte creíble para el espectador exige la combinación de varias tecnologías de vanguardia:

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Recopilación masiva de datos (Data Ingestion): el primer paso consiste en reunir todo el material existente del actor: películas previas, descartes de filmación, entrevistas, fotografías en alta resolución y grabaciones de audio limpias. Cuanto mayor sea el archivo, más material tendrá la IA para aprender.

Clonación de voz por IA: empresas especializadas como ElevenLabs utilizan modelos de aprendizaje profundo para analizar la fonética, el tono, las pausas, la respiración y los matices emocionales de la voz del fallecido. Una vez entrenado el modelo, este es capaz de leer cualquier guion nuevo replicando con exactitud la voz original.

Mapeo facial y Deepfakes avanzados: mediante redes neuronales, los algoritmos de IA aprenden cómo se mueve el rostro del actor al hablar, sonreír o expresar tristeza.

Dobles de cuerpo en el set (Performance Capture): en el rodaje de la película, un actor físico (doble) interpreta las escenas vistiendo trajes de captura de movimiento o puntos de referencia en el rostro. Posteriormente, la IA y los artistas de efectos visuales (CGI) sustituyen la cabeza o el cuerpo del doble por la réplica digital exacta del actor fallecido.

Ian Holm volvió a la saga Alien mediante técnicas de reconstrucción digital para interpretar nuevamente a un androide. (20th Century Fox)

Los actores y figuras recreados con esta técnica

Además del reciente caso de Stan Lee, la resurrección digital ha dejado huella en la historia del cine a través de varios proyectos de gran envergadura:

Val Kilmer (As Deep as the Grave): Tras el fallecimiento del célebre actor a causa de un cáncer de garganta, el director Coerte Voorhees se negó a sustituirlo en su película póstuma. Con el consentimiento y apoyo de sus herederos, el equipo utilizó IA generativa para recrear digitalmente a Kilmer en el papel del Padre Fintan, logrando que el actor aparezca en pantalla durante más de una hora mediante una réplica hiperrealista.

Ian Holm (Alien: Romulus): El recordado actor británico, fallecido en 2020, volvió al universo de la ciencia ficción en la gran pantalla para interpretar al androide Rook. Su rostro y voz se reconstruyeron digitalmente sobre la interpretación física de otro actor en el set.

Peter Cushing y Carrie Fisher (Rogue One: Una historia de Star Wars): Fueron los casos pioneros que abrieron el debate masivo en Hollywood. Peter Cushing (fallecido en 1994) revivió para interpretar de nuevo al Gran Moff Tarkin, mientras que una joven Carrie Fisher apareció como la Princesa Leia. En estos casos se utilizó una combinación primigenia de CGI avanzado y dobles de cuerpo que sentó las bases para los modelos de IA actuales.

La despedida de Paul Walker en Fast & Furious 7 se logró con IA y la colaboración de sus hermanos como dobles de cuerpo. (Reuters)

Paul Walker (Fast & Furious 7): Tras el trágico accidente que le costó la vida a Walker a mitad del rodaje, el estudio utilizó grabaciones previas, IA y el apoyo físico de sus hermanos como dobles de cuerpo para completar las escenas restantes de su personaje, Brian O’Conner, dándole una despedida memorable a la saga.