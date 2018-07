Ya en la disco, D. y "Pity" se separaron, luego de que la joven se encontrara con familiares en el lugar. Fuentes policiales aseguran que volvieron a encontrarse en la casa del padrastro de la joven en William Morris, en donde el hombre habría intentado convencer al músico para que se entregara, para intentar llevarlo una comisaría. Álvarez se habría arrepentido a mitad de camino, al grito de "yo no me entrego, yo no me entrego".