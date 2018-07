"Llegué y lo vi ahí tirado", dijo en declaraciones a la prensa. "Mi hija no vio nada porque estaba durmiendo. Solo me dijo 'me mataron a mi papá'", sostuvo la mujer que aclaró que su ex marido no era amigo del cantante, sino que sólo se conocían del barrio y que no es cierto que tuvieran un problema de plata o que Cristian vendiera droga. "Cuando viene al barrio viene a ver a la hija y se va a la casa. Esta vez se quedó con sus amigos".